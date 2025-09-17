کارگران شرکتی ابنیه فنی راه‌آهن زاهدان در تماس با خبرنگار ایلنا، از مشکلات پابرجای خود در شغلی سخت و زیان‌آور انتقاد کردند. این کارگران با بیان اینکه ما در گرما و سرما و در شرایط دشوار، ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق کشور را نگهداری می‌کنیم؛ عدم واریز به موقع حق بیمه‌ها به حساب تامین اجتماعی را یکی از معضلات خود دانستند و گفتند:

«همکاران ما معمولاً نصف هر ماه از درمان بیمه محروم‌اند؛ بعضی از این کارگران فرزند تالاسمی یا سرطانی در خانه دارند و وقتی بیمه درمانی اعتبار ندارد، هزینه‌ها سر به فلک می‌کشد، با حقوق حداقلی نمی‌توانیم خرج درمان بدهیم.»

یکی از این کارگران، در رابطه با وضعیت یکی از کارگران مرحوم این شرکت گفت: این همکار ما سرطان داشت و اخیراً در بیمارستانی در یزد فوت کرد؛ این بنده خدا تا زمانی که زنده بود با بیمه و درمان گرفتاری داشت؛ برای هزینه‌های درمان به هر ردی می‌زد. شرایطش اصلاً خوب نبود.....

این کارگر تاکید می‌کند که «تا وقتی که شرکت‌ها باشند، اوضاع همین است». او می‌گوید: ما حدود ۳۰۰ نفریم که خیلی از ما ۱۵، ۱۶ سال سابقه کار داریم اما همچنان شرکتی هستیم و به آینده امیدی نداریم.

این کارگر اضافه می‌کند: ما برای بازنشستگی سخت و زیان‌آور مشکل داریم؛ ۴ درصد مشاغل سخت را خیلی از شرکت‌ها پرداخت نمی‌کنند؛ بعضی از کارگران این مبلغ را از جیب خودشان داده‌اند که بتوانند بازنشسته شوند. از شرکت‌ها شکایت کرده‌اند اما هنوز پاسخی نگرفته‌اند.

او عدم پرداخت مزایای مزدی مانند سنوات یا پاداش‌های مناسبتی را یکی دیگر از مشکلات کارگران می‌داند و می‌گوید: رسمی‌های راه‌آهن مزایای بسیاری دارند که به ما شرکتی‌ها علیرغم کار سخت‌مان تعلق نمی‌گیرد. رسمی‌ها توی سایه و زیر کولر می‌نشینند و پاداش می‌گیرند ولی ما نمی‌گیریم، حتی پاداش روز کارگر را به ما که کارگر هستیم ندادند ولی به رسمی‌ها و قراردادمستقیم‌ها دادند!

این کارگر در پایان می‌گوید: من خطاب به همه مقامات، از رئیس جمهور گرفته تا وزیر راه، با قاطعیت می‌گویم، تا زمانی که شرکت‌ها باشند، مشکلات‌ ما حل نمی‌شود. تنها چاره حذف شرکت‌هاست؛ ما باید قرارداد مستقیم شویم.

