مراسمی با حضور رئیس جمهور و وزیر کار؛
گزارشی از افتتاح بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی شهید فیاضبخش تأمین اجتماعی
رئیس جمهور بر ضرورت ارائه خدمات با کیفیت به مردم در بیمارستانها تأکید کرد و گفت: باید کاری کنیم که همه مردم از جمله بازنشستگان و نیازمندان، در مراکز درمانی بهترین خدمت را بگیرند و این امکانپذیر است. میتوان با بالا بردن بهرهوری تجهیزات بیمارستانی به این هدف رسید؛ با بهرهوری بالا میتوان هزینههای درمان را برای مردم کاهش داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان صبح امروز، سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، در آیین افتتاح ساختمان جدید بیمارستان فوقتخصصی شهید فیاضبخش سازمان تأمین اجتماعی، با ظرفیت ۵۵۰ تخت بیمارستانی، با تأکید بر ضرورت بهرهوری بیشتر از فضاهای بیمارستانی بیان کرد: در بیمارستانهای دولتی به ازای هر ۸۰ متر یک تخت در نظر گرفته میشود و این در سایر کشورها هم وجود دارد، اما در بعضی موارد برخی بیمارستانها این فضا را تا ۷۰ متر کاهش دادهاند؛ ما نیز میتوانیم از تجارب موفق در این زمینه الگو بگیریم.
رئیس جمهور به فضاهای خالی بیمارستان فیاضبخش اشاره کرد و افزود: به نظر من در فضاهای عمومی این بیمارستان میتوان ساخت و سازهای دیگری انجام داد، مثل ساخت یک کلینیک سرپایی که در کنار بیمارستان لازم است؛ همچنین در کنار همه اینها میتوان با نصب پنلهای خورشیدی، مصرف انرژی را بهینه کرد. این مراکز درمانی با حقبیمه و پول مردم ساخته میشوند و لازم است به بهترین شکل و با بالاترین سطح بهرهوری از آنها استفاده کرد، تا هزینه درمان برای مردم کاهش یابد.
پزشکیان در ادامه افزود: با توجه به اینکه ساخت این بیمارستان ۱۲ سال ساخت طول کشیده، امیدوارم بتواند خدمات خوبی به مردم برساند و پاسخگوی نیاز درمانی مردم این منطقه باشد. از تمام مسئولانی که در ساخت بیمارستان نقش داشتند تشکر میکنم و امیدوارم بتوانیم با برنامهریزی مناسب چنین بیمارستانهایی را در زمان کوتاهتر بسازیم. اگر دست به دست هم دهیم بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت ترافیک در معابر پیرامونی بیمارستانها از جمله بیمارستان فیاضبخش پرداخت و اضافه کرد: میتوان با ساخت پارکینگ به وسیله بخش خصوصی ترافیک پیرامونی بیمارستانها را مدیریت کرد تا علاوه بر تسهیل آمد و شد بیماران و همراهان، از ایجاد مزاحمت برای ساکنین مناطق اطراف نیز جلوگیری شود.
«احمد میدری» نیز در آیین افتتاح بیمارستان 550 تختخوابی فوق تخصصی شهید فیاضبخش تأمین اجتماعی اظهار داشت: یکی از اندیشمندان کتابی به نام کاخهایی برای مردم دارد که در آن به گرمای شدید سال 1987 آمریکا اشاره میکند که 870 نفر از گرما فوت شدند و آنجا تحلیل میکند که میزان مرگ و میر ناشی از این اتفاق در مناطق فقیرنشینی که دارای ارتباطات محله محوری و مشارکتهای مردمی در محلات بودند کمتر بود.
وی افزود: جالب است که این پژوهشگر بر اساس تحقیقاتش به مکانهایی اشاره میکند که مردم محلات در آنجا ارتباطاتشان شکل میگیرد و این مکانها مدارس، بیمارستانها و کلیساهایی است که محوطههای بزرگی مثل کاخ دارند و مردم در این مکانها بهتر باهم ارتباط برقرار میکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود منابع مالی در کشور گفت: در حال حاضر ما این امکان را نداریم که مکانهای بزرگی مثل بیمارستانها و مدارس بزرگ بسازیم در حالی که هر مرکز استان و شهر بزرگی به چنین مکانهایی نیاز دارد. علت طولانی شدن ساخت این بیمارستان هم به دلیل کمبود منابع مالی بوده است.
وی افزود: به هر حال چنین مکانهایی با مالیات و حق بیمه ساخته میشود و اگر این منابع کم باشد، بیمارستانهای کمتر و کوچکتری هم میتوان ساخت.
میدری با اشاره به مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، خواستار پرداخت این مطالبات شد.
وی یادآور شد: در صورتی که مطالبات تأمین اجتماعی از دولت تأمین شود ما با امکانات و کیفیت بیشتری به مردم و کارگران شریف این کشور خدمت خواهیم کرد.
بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی فوقتخصص شهید فیاضبخش در منطقه ۱۸ تهران و در یک موقعیت جغرافیایی با تراکم جمعیتی بالا و محروم قرار گرفته است.