ادامه اعتراض به محدودیت‌های مزدی؛

کارگران رسمی شرکت نفت و گاز آغاجاری تجمع کردند

کارگران رسمی شرکت نفت و گاز آغاجاری تجمع کردند
کارگران رسمی شرکت نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  امروز، سه شنبه ۲۵ شهریور،  کارگران رسمی  شرکت نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود تجمع کردند. 

نیروهای رسمی نفت و گاز طی هفته‌ی گذشته در برخی دیگر از  شرکتها برای پیگیریِ مطالبات خود تجمع کردند.   این تجمعات   در سکوهای مختلف شرکت نفت فلات قاره، مجتمع گازی پارس‌جنوبی  و نیز در شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان برگزار شده بود. 

پرداخت کامل حقوق، حذف محدودیت‌های اعمال شده بر سنوات بازنشستگی، اصلاح کف حقوق کارگران جدیدالاستخدام، مرجوع نمودن مالیات‌های اخذ شده، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن، استقلال صندوق بازنشستگی نفت و تصویب اساسنامه‌ی مستقل، از جمله مطالبات این کارگران است. 

 

 

