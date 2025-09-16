کارگران رسمی شرکت نفت و گاز آغاجاری تجمع کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، سه شنبه ۲۵ شهریور، کارگران رسمی شرکت نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود تجمع کردند.

نیروهای رسمی نفت و گاز طی هفته‌ی گذشته در برخی دیگر از شرکتها برای پیگیریِ مطالبات خود تجمع کردند. این تجمعات در سکوهای مختلف شرکت نفت فلات قاره، مجتمع گازی پارس‌جنوبی و نیز در شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان برگزار شده بود.

پرداخت کامل حقوق، حذف محدودیت‌های اعمال شده بر سنوات بازنشستگی، اصلاح کف حقوق کارگران جدیدالاستخدام، مرجوع نمودن مالیات‌های اخذ شده، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن، استقلال صندوق بازنشستگی نفت و تصویب اساسنامه‌ی مستقل، از جمله مطالبات این کارگران است.

انتهای پیام/