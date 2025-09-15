به گزارش ایلنا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) پیرو تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد عدالت شغلی، ایجاد فرصتی برابر برای همه نیروهای توانمند، استقرار فضای رقابتی، شایسته گزینی و شناسایی مناسب‌ترین گزینه‌ها جهت تصدی مشاغل مدیریتی بر پایه شایستگی و تناسب انتصاب، از متخصصان مالی (رشته اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی) شاغل در شرکت‌ها، صندوق‌ها، موسسات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت شرکت در این فراخوان و ثبت نام در آزمون دعوت بعمل آورده تا با طی فرآیندهای قانونی، آزمون و مصاحبه از توانمندی‌های برگزیدگان این فراخوان در هیات مدیره شرکت‌ها استفاده شود.

زمان بندی و لینک ثبت نام

ثبت نام در این فراخوان و بارگذاری مدارک از طریق درگاه اینترنتی https://eservice.irantvto.ir انجام خواهد شد.

شروع ثبت نام از 10 شهریور 1404 به مدت 2 هفته بوده و متقاضیان می‌بایست تا تاریخ 24 شهریور 1404 اطلاعات و مدارک لازم را در درگاه فوق بارگذاری و ثبت نام نمایند.

آزمون روز پنج شنبه 24 مهر 1404 برگزار خواهد شد.

شرایط عمومی داوطلبین

دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های علوم مالی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی و رشته‌های مرتبط

در حال حاضر شاغل بودن در شرکت‌ها، موسسات، صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تقاضای داوطلبینی بررسی می‌شود که تمامی مدارک لازم را بارگذاری کرده باشند.

سایر توضیحات

انتخاب داوطلبین به عنوان عضو مالی هیات مدیره منوط به گذراندن موفق همه مراحل است و قبولی در آزمون هیچ حقی را برای داوطلب ایجاد نمی‌کند.

اختیار انتخاب اعضای هیات مدیره بر عهده ارکان ذی صلاح شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) است.

مدارک بارگذاری شده و اعلام شده توسط داوطلبین، پس از آزمون ارزیابی شده و در صورت صحت کامل مدارک به مصاحبه دعوت خواهد شد.

محل آزمون هر داوطلب در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.

اگر داوطلبین از حد نصاب نمره لازم در آزمون علمی برخوردار باشند به مصاحبه تخصصی دعوت می‌شوند.

انتهای پیام/