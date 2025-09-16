یک فعال صنفی:
همچنان بخشی از حقوق بازنشستگان لشکری به بانک تجارت واریز میشود
در شهریور ماه به روال دو ماه گذشته، کسر کوچکی از حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به بانک تجارت واریز خواهد شد.
امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، به «ایلنا» گفت: به احتمال زیاد در شهریور ماه به روال دو ماه گذشته، کسر کوچکی از حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به بانک تجارت واریز خواهد شد.
وی گفت: ظاهراً هنوز تعدادی از بازنشستگان موفق به افتتاح حساب در بانک تجارت نشدهاند و آنطور که ما شنیدهایم در شهریور ماه این واریز ادامه دارد.
او افزود: در واقع بخش اعظم حقوق در بانک سپه و بخش کوچکی از آن به حساب تجارت واریز خواهد شد. احتمالاً این مبلغ یک میلیون تومان خواهد بود.