امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، به «ایلنا» گفت: به احتمال زیاد در شهریور ماه به روال دو ماه گذشته، کسر کوچکی از حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به بانک تجارت واریز خواهد شد.

وی گفت: ظاهراً هنوز تعدادی از بازنشستگان موفق به افتتاح حساب در بانک تجارت نشده‌اند و آن‌طور که ما شنیده‌ایم در شهریور ماه این واریز ادامه دارد.

او افزود: در واقع بخش اعظم حقوق در بانک سپه و بخش کوچکی از آن به حساب تجارت واریز خواهد شد. احتمالاً این مبلغ یک میلیون تومان خواهد بود.

