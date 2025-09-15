کارخانه تولید خوراک آبزیان لردگان موقتاً تعطیل شد/ بیکاری کارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا، واحد تولید خوراک آبزیان در شهرستان لردگان واقع در استان چهار محال بختیاری به دلیل مشکلات زیست محیطی پلمب شد و کارگران شاغل در آن بیکار شدند.

در خصوص علت توقف فعالیت این واحد صنعتی گفته می‌شود؛ مشکلات محیط زیستی و بهداشتی ناشی از استقرار این واحد در میان واحدهای مسکونی، سلامت عمومی ساکنان منطقه و محیط زیست را به خطر انداخته است.

محسن کریمی (مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهار محال بختیاری) در این‌باره گفته است: با توجه به بی‌توجهی مدیر کارخانه به اخطارهای قانونی و استمرار انتشار بوی نامطبوع، با دستور قضائی، این واحد توسط همکاران حفاظت محیط‌زیست شهرستان لردکان پلمپ شد.

انتهای پیام/