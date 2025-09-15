خبرگزاری کار ایران
مصدومیت یک کارگر گردوچین در سرو آباد کردستان

کد خبر : 1686249
یک کارگر فصلی گردو چین بر اثر سقوط از درخت در سرو آباد کردستان به شدت مصدوم شد.

به گزارش ایلنا؛ یک کارگر فصلی گردو چین براثر سقوط از یک درخت در منطقه صعب‌العبور «هوارگه خوسمله» شهرستان سروآباد در استان کردستان مصدوم شد. 

این حادثه روز گذشته هنگامی رخ داد که کارگر حدودا ۳۵ساله برای چیدن گردو، بالای درخت رفت اما ناگهان از روی درخت سقوط کرد و به شدت ازناحیه کمر، گردن و دنده‌ها مصدوم شد. 

از قرار معلوم؛ این کارگر مصدوم از طریق اورژانس هوایی برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شده است.

 

