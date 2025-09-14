تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان/ اعتراض به اجرا نشدن همسانسازی و افزایش هزینههای درمان
صبح امروز جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد و معدن اصفهان در اعتراض به بیتوجهی به مطالباتشان تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۲۳ شهریورماه، بازنشستگان فولاد و معدن اصفهان در اعتراض به بیتوجهی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان کانون بازنشستگی تجمع کردند.
تجمع کنندگان با بیان اینکه خواستار اصلاح همسانسازی حقوق در چارچوب تعهدات قانونی صندوقهای بازنشستگی هستیم، با انتقاد از انتقال صندوق فولاد به زیرمجموعه صندوق کشوری گفتند: مشکلات صندوق بازنشستگان معدن و فولاد با خروج از ذیل وزارت صمت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ بیشتر شده و اکنون با انتقال آن به صندوق بازنشستگی کشوری باز هم حل نخواهد شد.
به گفته آنها، بازگشت صندوق فولاد به جایگاه واقعی خود و تاکید بر تامین حقوق بازنشستگان فولاد مطابق با اساسنامه صندوق و ارائه درمان رایگان همانند گذشته، مهمترین خواستههاست.
گفتنیست با افزایش هزینههای درمان، فرانشیز ۲۰ درصد محاسبه و از بازنشستگان فولاد و معدن دریافت میشود.