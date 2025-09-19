انتقاد کارگران از اجرای سلیقهای بخشنامهها؛
سرانه ورزش به کارگران ارکان ثالث نفت تعلق بگیرد
جمعی از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان از اجرایِ سلیقهای بخشنامه سرانه ورزش کارکنان انتقاد کردند.
جمعی از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان در تماس با ایلنا گفتند: اخیراً بخشنامهای از سوی وزارت نفت صادر شده که بر اساس آن سرانه ورزش برای نیروهای رسمی و قراردادی به تکتک اعضای خانواده تعلق میگیرد، اما برای نیروهای پیمانکاری تنها به سرپرست خانواده پرداخت میشود و سایر اعضا محروم ماندهاند.
کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان گفتند: ما کارکنان پیمانکاری (نیرویهای شرکتی) بر این باوریم که عدالت، پایه و اساس هر تصمیم مدیریتی در سازمانهاست واین تصمیم نهتنها تبعیض آشکار میان کارکنان یک مجموعه است، بلکه برخلاف ماده ۳۸ قانون کار است که بر تساوی مزایای مزدی در شرایط یکسان تأکید دارد.
کارگران پیمانکاری ارکان ثالث پالایشگاه آبادان با طرح این سوال که چگونه ممکن است افرادی که در یک محیط کاری مشترک، در یک شرایط فیزیکی و روانی مشابه مشغول فعالیت هستند، از ابتداییترین حقوق رفاهی مانند سرانه ورزش به صورت نابرابر برخوردار گردند؛ گفتند؛ تداوم چنین تصمیماتی تنها به افزایش نارضایتی، کاهش انگیزه و تضعیف بهرهوری خواهد انجامید.
این کارگران در خاتمه تاکید کردند: ما خواستار آن هستیم که وزارت نفت با اصلاح فوری این بخشنامه، سرانه ورزش را همانند کارکنان رسمی و قراردادی برای تمامی نیروهای پیمانکاری به صورت فردی محاسبه و به همه اعضای خانوادهی آنها پرداخت نماید.