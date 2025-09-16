مخابرات آبونمان را افزایش داد اما معوقات کارگری پرداخت نشد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، با انتقاد از بی‌توجهی به مطالبات کارکنان گفت: روزهای پایانی شهریورماه فرا رسیده است و بیش از ده ماه از مدیریت عاملی نماینده وزیر محترم ارتباطات، مهندس جعفرپور، می‌گذرد. با وجود افزایش چندماهه آبونمان و همچنین رشد درآمد شرکت مخابرات ایران – بنا به اطلاعات منتشرشده در سایت کدال و منابع دیگر – این شرکت همچنان به تعهدات مالی خود عمل نکرده است.

وی افزود: در نامه بازنشستگی پایان سال ۱۴۰۳ وعده داده شده بود که تا پایان خردادماه امسال، پاداش سنوات و سایر بدهی‌های شرکت از جمله مطالبات صندوق به کارکنان بازنشسته پرداخت شود اما اکنون حدود سه ماه از خردادماه گذشته و این تعهد همچنان عملی نشده است. باید دید آیا شرکت در زمان پرداخت سنوات به وعده خود مبنی بر پرداخت ۲ درصد سود به ازای هر ماه تأخیر – که تاکنون به ۶ درصد رسیده – پایبند خواهد بود یا خیر. البته با توجه به شرایط تورمی جامعه، این میزان عملاً محسوس نیست.

وی تصریح کرد: تا پایان شهریورماه جاری، کارکنان شاغل فعلی یازده دوره بهره‌وری و بازنشستگان پایان ۱۴۰۳، ده دوره بهره‌وری طلبکار هستند. همچنین بازنشستگان سال ۱۳۹۹ دو دوره بهره‌وری دریافت نکرده‌اند که مربوط به دوران اشتغال آنان است.

مظلومین خاطرنشان کرد: طرح فریز رفاهیات وارد چهارمین سال خود شده است. بر اساس محاسبات، شاغلان فعلی در سه سال گذشته حدود ۱۷۵ میلیون تومان و در سال جاری نیز در صورت تداوم فریز، حدود ۱۵۰ میلیون تومان دیگر طلبکار خواهند شد یعنی در مجموع ۳۲۵ میلیون تومان. بازنشستگان پایان ۱۴۰۳ نیز ۱۷۵ میلیون تومان، بازنشستگان ۱۴۰۲ حدود ۸۲ میلیون تومان و بازنشستگان ۱۴۰۱ حدود ۳۱ میلیون تومان از شرکت طلب دارند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران یادآور شد: بستانکاری مربوط به حق جذب مندرج در فیش بهمن ۱۳۹۹ نیز از دیگر موارد مطالبات کارکنان است. این در حالی است که بیمه و مالیات آن محاسبه و کسر شده، اما تاکنون پرداختی صورت نگرفته است. همچنین مابه‌التفاوت رفاهیات سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ همچنان به عنوان بدهی دیگر شرکت به کارکنان باقی مانده است.

مظلومین در پایان تأکید کرد: این موارد، تنها بخشی از بدهی‌های عمومی شرکت به کارکنان است و بدهی‌های اختصاصی نیز وجود دارد که مربوط به برخی همکاران است. لازم است سهامداران عمده شرکت هرچه سریع‌تر مطالبات کارکنان را پرداخت کنند تا آنان ناچار به شکایت نشوند زیرا در صورت طرح شکایت، شرکت نیز با دشواری‌های فراوان و درگیری با دادگاه‌های متعدد مواجه خواهد شد.

