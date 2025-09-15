یک فعال صنفی کارگران بازنشسته:
مطالبات کارگران آلومینیومسازی اراک برآورده شود
فریدون نیکوفرد گفت: کارگران صنایع بزرگ نباید درگیر مشکلاتی مانند طبقهبندی مشاغل یا اورهال کارخانه و امنیت شغلی باشند.
فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشسته، در گفتگو با ایلنا گفت: ما به عنوان بازنشستگان کارگری از کارگران شاغل حمایت میکنیم و امروز باید حمایت خود را از کارگران آلومنیومسازی اراک اعلام کنیم. این کارگران مدتها دست به اعتراض زدهاند.
وی گفت: جا دارد از مسئولین بخواهیم هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکلات این کارگران اقدام کنند و مشکلات معیشتی و حقوقی آنها را حل کنند. چرا کارگران باید برای رسیدن به حقوق خود دست به اعتراض صنفی بزنند؟
نیکوفرد گفت: ما از مسئولان میخواهیم مشکلات آنها را حل کنند؛ کارگران صنایع بزرگ نباید درگیر مشکلاتی مانند طبقهبندی مشاغل یا اورهال کارخانه و امنیت شغلی باشند.
گفتنی است، مطالبات کارگران آلومنیوم سازی اراک عبارتند از بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل، پرداخت به موقع حقوق، بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده تولید برای جلوگیری از تعطیلی شرکت و رعایت استانداردهای ایمنی کار. این کارگران اخیراً بعد از هفتهها اعتراض، توافقی با کارفرما به امضا رساندهاند اما همچنان نگران تحقق مطالبات خود هستند.