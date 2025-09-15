خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک فعال صنفی کارگران بازنشسته:

مطالبات کارگران آلومینیوم‌سازی اراک برآورده شود

مطالبات کارگران آلومینیوم‌سازی اراک برآورده شود
کد خبر : 1685733
لینک کوتاه کپی شد.

فریدون نیکوفرد گفت: کارگران صنایع بزرگ نباید درگیر مشکلاتی مانند طبقه‌بندی مشاغل یا اورهال کارخانه و امنیت شغلی باشند.

 فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشسته، در گفتگو با ایلنا گفت: ما به عنوان بازنشستگان کارگری از کارگران شاغل حمایت می‌کنیم و امروز باید حمایت خود را از کارگران آلومنیوم‌سازی اراک اعلام کنیم. این کارگران مدت‌ها دست به اعتراض زده‌اند.

وی گفت: جا دارد از مسئولین بخواهیم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع مشکلات این کارگران اقدام کنند و مشکلات معیشتی و حقوقی آن‌ها را حل کنند. چرا کارگران باید برای رسیدن به حقوق خود دست به اعتراض صنفی بزنند؟

نیکوفرد گفت: ما از مسئولان می‌خواهیم مشکلات آن‌ها را حل کنند؛ کارگران صنایع بزرگ نباید درگیر مشکلاتی مانند طبقه‌بندی مشاغل یا اورهال کارخانه و امنیت شغلی باشند.  

گفتنی است، مطالبات کارگران آلومنیوم سازی اراک عبارتند از بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت به موقع حقوق، بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده تولید برای جلوگیری از تعطیلی شرکت و رعایت استانداردهای ایمنی کار.  این کارگران اخیراً بعد از هفته‌ها اعتراض، توافقی با کارفرما به امضا رسانده‌اند اما همچنان نگران تحقق مطالبات خود هستند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی