درخواست کارگران ابنیه فنی راه آهن برای اجرای تجمیع

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن که شمار آن‌ها به حدود ۳ هزار نفر می‌رسد، به‌عدم اجرای طرح تجمیع مشاغل خود انتقاد دارند.

آن‌ها با بیان اینکه ما کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی با حداقل حقوق و مزایا در ناحیه مختلف ریلی کشورمشغول کار هستیم، در ادامه گفتند: ما خواستار اجرای طرح تجمیع هستیم و متاسفانه علیرغم درخواست‌های ما، سال‌هاست این طرح هنوز برای بسیاری از کارگران اجرایی نشده است.

آن‌ها مدعی‌شدند؛ تعدادی از همکارانشان در سایر خطوط ابنیه فنی راه‌آهن تجمیع شده‌اند ولی علیرغم پیگیری‌های فراوان، هنوز هیچ حمایتی از طرف مسئولان برای تجمیع سایر کارگران صورت نگرفته است.

طبق اظهارت کارگران ابنیه فنی؛ تجمیع کارگران پیمانکاری شرکت‌های مختلف موجب یکسان‌سازی شرایط کار می‌شود و نظارت و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید.

کارگران در ادامه درباره مزایای این طرح تصریح کردند: پرداخت همزمان حقوق و مزایای پرسنل در تمامی نواحی، شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش سود پیمانکار، کاهش هزینه‌های راه‌آهن و کاهش حجم کار تدارکات به لحاظ انجام تشریفات مناقصه از مزایای طرح تجمیع است.

کارگران خطوط ابنیه فنی همچنین از پرداخت نامنظم حقوق خود انتقاد دارند و سالهاست به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود از قرارداد موقت به قرارداد دائمی هستند.

