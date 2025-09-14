به گزارش ایلنا، متن جوابیه تامین اجتماعی به امضای فرشاد نوروزپور، مدیرکل روابط عمومی این سازمان، به شرح زیر است:

درخصوص مطلب مورخ 12‌/06‌/1404 با عنوان « از درد تا انتظار؛ داستان سختی‌های غرامت دستمزد ایام بیماری در صندوق تأمین اجتماعی» به استحضار می­رساند: تمامی پرداخت‌های ماهیانه اعم از تعهدات کوتاه مدت شامل (غرامت دستمزد، کمک بارداری، بیکاری، اروتز و پروتز، کمک ازدواج، هزینه کفن و دفن) و خسارات متفرقه، پس از قطعی شدن لیست‌های مربوطه بلافاصله در ابتدای ماه بعدی دریافت و کلیه اقدامات لازم جهت صحت­سنجی، مغایرت‌گیری و آماده‌سازی انجام و آماده پرداخت می‌شوند. لیکن عملیات قطعی پرداخت و صدور چک با توجه به منابع در اختیار و اولویت‌های احصا شده انجام می‌گردد. علی‌ایحال کلیه پرداخت‌های مربوطه در این ارتباط پس از هماهنگی و تامین نقدینگی لازم انجام می‌شود. لازم به ذکر است که کلیه تعهدات کوتاه مدت و خسارات متفرقه لغایت تیر سال­جاری بصورت کامل پرداخت شده است.»