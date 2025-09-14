خبرگزاری کار ایران
غرامت ایام بیماری به موقع پرداخت می‌شود

کد خبر : 1685622
روابط سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به یکی از گزارش‌های ایلنا، تاکید کرد غرامت ایام بیماری کارگران بیمه شده به موقع پرداخت می‌شود.

به گزارش ایلنا، متن جوابیه تامین اجتماعی به امضای فرشاد نوروزپور، مدیرکل روابط عمومی این سازمان، به شرح زیر است:

درخصوص مطلب مورخ 12‌/06‌/1404 با عنوان « از درد تا انتظار؛ داستان سختی‌های غرامت دستمزد ایام بیماری در صندوق تأمین اجتماعی» به استحضار می­رساند: تمامی پرداخت‌های ماهیانه اعم از تعهدات کوتاه مدت شامل (غرامت دستمزد، کمک بارداری، بیکاری، اروتز و پروتز، کمک ازدواج، هزینه کفن و دفن) و خسارات متفرقه، پس از قطعی شدن لیست‌های مربوطه بلافاصله در ابتدای ماه بعدی دریافت و کلیه اقدامات لازم جهت صحت­سنجی، مغایرت‌گیری و آماده‌سازی انجام و آماده پرداخت می‌شوند. لیکن عملیات قطعی پرداخت و صدور چک با توجه به منابع در اختیار و اولویت‌های احصا شده انجام می‌گردد. علی‌ایحال کلیه پرداخت‌های مربوطه در این ارتباط پس از هماهنگی و تامین نقدینگی لازم انجام می‌شود. لازم به ذکر است که کلیه تعهدات کوتاه مدت و خسارات متفرقه لغایت تیر سال­جاری بصورت کامل پرداخت شده است.»

 

 

 

 

 

 

 

