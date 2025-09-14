پاسخ تامین اجتماعی:
غرامت ایام بیماری به موقع پرداخت میشود
روابط سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به یکی از گزارشهای ایلنا، تاکید کرد غرامت ایام بیماری کارگران بیمه شده به موقع پرداخت میشود.
به گزارش ایلنا، متن جوابیه تامین اجتماعی به امضای فرشاد نوروزپور، مدیرکل روابط عمومی این سازمان، به شرح زیر است:
درخصوص مطلب مورخ 12/06/1404 با عنوان « از درد تا انتظار؛ داستان سختیهای غرامت دستمزد ایام بیماری در صندوق تأمین اجتماعی» به استحضار میرساند: تمامی پرداختهای ماهیانه اعم از تعهدات کوتاه مدت شامل (غرامت دستمزد، کمک بارداری، بیکاری، اروتز و پروتز، کمک ازدواج، هزینه کفن و دفن) و خسارات متفرقه، پس از قطعی شدن لیستهای مربوطه بلافاصله در ابتدای ماه بعدی دریافت و کلیه اقدامات لازم جهت صحتسنجی، مغایرتگیری و آمادهسازی انجام و آماده پرداخت میشوند. لیکن عملیات قطعی پرداخت و صدور چک با توجه به منابع در اختیار و اولویتهای احصا شده انجام میگردد. علیایحال کلیه پرداختهای مربوطه در این ارتباط پس از هماهنگی و تامین نقدینگی لازم انجام میشود. لازم به ذکر است که کلیه تعهدات کوتاه مدت و خسارات متفرقه لغایت تیر سالجاری بصورت کامل پرداخت شده است.»