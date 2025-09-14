خبرگزاری کار ایران
۲۷ ماه انتظار بی‌حاصل؛

تجمع کارکنان سهام عدالت مقابل ساختمان وزارت کار

تجمع کارکنان سهام عدالت مقابل ساختمان وزارت کار
کد خبر : 1685602
صبح امروز شماری از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت به دلیل نامشخص بودن وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود، در تهران تجمع کردند.

به گزارش ایلنا؛ امروز یکشنبه (۲۳ شهریور ماه)، شماری از کارکنان دفاتر سهام عدالت با همراه خانواده‌هایشان، مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی واقع در خیابان آزادی تهران حضور یافتند. 

این گروه از کارگران که دست کم از ۲۰ استان و شهرستان‌های مختلف برای پیگیری وضعیت شغلی خود عازم تهران شده‌اند، می‌گویند: پس از ۱۹سال فعالیت در دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در اقصی نقاط کشور، هنوز وضعیت شغلی‌مان مشخص نیست. علاوه بر نداشتن امنیت شغلی، حقوق وبیمه ما حدودا ۲۷ ماه به تاخیر افتاده است. 

یکی از افراد حاضر در تجمع گفت: اصلی‌ترین خواسته کارکنان سهام عدالت در اجتماع امروز، تأمین امنیت شغلی پایدار پس از نزدیک به دو دهه خدمت و پرداخت فوری و بدون قید و شرط کلیه معوقات حقوقی و بیمه‌ای است. در عین حال رسیدگی به مصوبات اخیر شورای عالی بورس که به باور آن‌ها خلاف قانون اصل ۴۴، قانون تجارت و قانون تعاون بوده و مسیر سهام عدالت را منحرف کرده است، یکی دیگر از مطالبات است.

اوبا بیان اینکه از سن اشتغال همگی آنان گذشته و پس از ۱۹ سال، فرصتی برای کار در نهاد دیگری ندارند گفت: امروز برای چندمین بار همگی جمع شده‌ایم تا دوباره فریاد مظلومیت خود را به گوش مسئولان برسانیم. بنابراین هرگونه بی‌توجهی به تقاضای کارکنان دفاتر سهام عدالت که بیش از ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت را در کشور ثبت نام و ساماندهی کرده‌اند موجب دلسردی اقشار زحمتکش و ضعیف جامعه خواهد شد

به گفته وی؛ حال که طرح عظیم سهام عدالت با زحمات کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت به ثمر نشسته است، باید برای آینده شغلی کارکنان تعاونی‌های شهرستانی دفاتر سهام عدالت که اکثر آن‌ها از افراد معلول و زنان سرپرست خانوار تحصیل کرده و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند، چاره‌ای اندیشیده شود تا بعد از سال‌ها زحمت سروسامان بگیرند و منبعی برای امرار معاش خود داشته باشند.

 

