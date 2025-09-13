کارزار بازنشستگان صندوق نفت برای اجرای صحیح همسان سازی

به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی نفت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر نفت و رئیس هیات رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت،‌ از این مقامات خواستند تا در راستای اجرای صحیح و بازنگری در همسان‌سازی اقدام کنند.

در این نامه منتشر شده در پلتفرم کارزار که به امضای حدود پنج هزار و هفتصد نفر از پرسنل بازنشسته نفت رسیده است، آمده است:

تنها مطالبه ما اجرای نص صریح قانون همسان‌سازی است؛ قانونی که به‌روشنی تصریح دارد: «مستمری هر بازنشسته باید برابر ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول بازنشستگی هر شاغل هم‌طراز و هم‌ردیف باشد.»

با این حال، بیش از یک سال و نیم است که اجرای این قانون با تصمیمات خلاف قانون، بخشنامه‌های غیرمعتبر و صورت‌جلسه‌ها، به تأخیر افتاده و در عمل تحریف شده است. نتیجه این اقدامات، تضییع آشکار حقوق قانونی و معیشتی بخشی از جامعه بازنشستگان کشور بوده است.

محاسبات ساده نشان می‌دهد اختلاف مستمری بازنشستگان با هم‌ردیفان شاغل، بسیار فراتر از چیزی است که صندوق بازنشستگی پس از این مدت طولانی اعمال کرده است.

در قوانین مدنی، قانون به مفهوم اعمال عدالت است و هرگونه بخشنامه یا دستورالعملی که نص صریح قانون را نقض کند، عملی خلاف قانون و قابل پیگرد است.

همسان‌سازی حقوق، آخرین سنگر تأمین نسبی معیشت بازنشستگان صنعت نفت است و بی‌توجهی به آن، به معنای نابودی عدالت و افزایش تبعیض خواهد بود.

ما امضاکنندگان این کارزار از مسئولان مطالبات زیر را نیز می‌خواهیم:

۱. اجرای کامل و فوری قانون همسان‌سازی مطابق نص صریح قانون و بدون هیچ‌گونه تفسیر یا تغییر غیرقانونی.

۲. ابطال صورت‌جلسه‌ها و توافقات غیرقانونی که برخلاف قانون، حقوق بازنشستگان را تضییع کرده‌اند.

۳. پیگیری حقوقی و قضایی مسببان این تخلفات که با تصمیمات خلاف قانون، معیشت بازنشستگان را دچار آسیب کرده‌اند.

