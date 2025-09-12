نقدی بر گفتههای وزیر؛
چرا افزایش مزد و مستمری «فوریت» ندارد؟
یک فعال صنفی گفت: چطور وقتی همه هزینههای زندگی دو برابر شده، از فریز دستمزد دفاع میکنند؟! براساس کدام قانون و کدام حکم عادلانه، باید دستمزد ثابت بماند اما قیمتها چند برابر شود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، پانزدهم شهریور، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو به دوربینها گفت «افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران در سال جاری منتفی است».
در واقع، ترمیم حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی در برنامه دولت و وزارت کار نیست و کارگران شاغل و بازنشسته باید تا پایان سال با این دستمزد بسازند و این در حالیست که از ابتدای امسال، قیمت کالاهای اساسی زندگی کارگران از جمله خوراکی ها، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
«نادر مرادی» فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در این رابطه با بیان اینکه «این همه مسائل ریز و درشت برای دولت و مجلس، یک و دو و سه فوریت دارد اما فقر و معیشت مردم نه!» به ایلنا گفت: حرفهای وزیر کار و برنامههای در دست اجرا نشان میدهد که رنج و مشقت مردم برای دست اندرکاران دولت و نمایندگان مجلس اهمیتی ندارد.
به گفته وی، خیلیها قبل از وزیر شدن و وکیل شدن حرف از مشکلات و سختی زندگی مردم و تلاش برای حل آنها میزنند ولی بعد از آن، هیچ که هیچ! مردم و مشکلاتشان فراموش میشود.
مرادی با تاکید بر اینکه در نشستهای شورایعالی کار قول داده بودند که تورم را مهار میکنند و اگر مهار نشد، مزد ترمیم میشود، اما گویا بازهم مثل همیشه تمام قولها را از یاد برده اند؛ افزود: حالا میگویند نباید بیشتر از یکبار در سال جلسه دستمزد برگزار شود، خدا را شکر که ما تورم نقطه به نقطه ۵۰ یا ۶۰ درصدی نداریم!
او ادامه میدهد: چطور وقتی همه هزینههای زندگی دو برابر شده، از فریز دستمزد دفاع میکنند؟! براساس کدام قانون و کدام حکم عادلانه، باید دستمزد ثابت بماند اما قیمتها چند برابر شود؟ آقای میدری نمیدانند سال گذشته در همین کشور ترکیه مزد چندین بار زیاد شد؟ نمیدانند قانون کار هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد؟!
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: با این حداقل مزد و مستمریِ ناچیز، تا پایان سال طبقه کارگر در بحران عمیق معیشت فرو میرود و قدرت خریدش به نزدیک صفر میل میکند.