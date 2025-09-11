خبرگزاری کار ایران
کارگران آلومینیوم سازی اراک در انتظار تحقق وعده ها

کد خبر : 1684561
کارگران آلومینیوم سازی اراک که بیش از چهل روز است برای دستیابی به مطالبات خود دست به اعتراض زده اند، می گویند: در انتظار تحقق وعده ها هستیم.

کارگران آلومینیوم‌سازی اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مسئولان اداره کار و فرماندار وعده داده‌اند مشکلات ما را حل می‌کنند و اوضاع روبراه می‌شود، اعلام کردند: در روزهای گذشته به اعتراض خود ادامه دادیم؛ امیدواریم در اولین فرصت، به وعده‌ها عمل کنند. 

خواسته‌های این کارگران، بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت به موقع حقوق، بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده تولید برای جلوگیری از تعطیلی شرکت و رعایت استانداردهای ایمنی کار است. 

در روزهای گذشته، احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اعلام کرد: اختلافاتی بین شورای اسلامی کار و مدیریت شرکت آلومینیوم بود که در این راستا ۳ جلسه کمیسیون کارگری استان به ریاست معاونت سیاسی استاندار و ۳ جلسه کمیسیون کارگری شهرستان به ریاست فرماندار اراک تشکیل شد. در هفته گذشته با پیگیری‌هایی که فرماندار اراک داشتند اعضای شورای اسلامی کار نشستی با هیات مدیره آلومینیوم‌سازی داشتند و قرار بر این شد که خواسته‌های حقوقی و قانونی شورای اسلامی کار رعایت شود. 

کارگران انتظار دارند تا اواسط هفته آینده، مشکلات حل شده و خواسته‌هایشان برآورده شود.

 

