کارگران آلومینیوم سازی اراک در انتظار تحقق وعده ها
کارگران آلومینیوم سازی اراک که بیش از چهل روز است برای دستیابی به مطالبات خود دست به اعتراض زده اند، می گویند: در انتظار تحقق وعده ها هستیم.
کارگران آلومینیومسازی اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مسئولان اداره کار و فرماندار وعده دادهاند مشکلات ما را حل میکنند و اوضاع روبراه میشود، اعلام کردند: در روزهای گذشته به اعتراض خود ادامه دادیم؛ امیدواریم در اولین فرصت، به وعدهها عمل کنند.
خواستههای این کارگران، بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل، پرداخت به موقع حقوق، بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده تولید برای جلوگیری از تعطیلی شرکت و رعایت استانداردهای ایمنی کار است.
در روزهای گذشته، احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اعلام کرد: اختلافاتی بین شورای اسلامی کار و مدیریت شرکت آلومینیوم بود که در این راستا ۳ جلسه کمیسیون کارگری استان به ریاست معاونت سیاسی استاندار و ۳ جلسه کمیسیون کارگری شهرستان به ریاست فرماندار اراک تشکیل شد. در هفته گذشته با پیگیریهایی که فرماندار اراک داشتند اعضای شورای اسلامی کار نشستی با هیات مدیره آلومینیومسازی داشتند و قرار بر این شد که خواستههای حقوقی و قانونی شورای اسلامی کار رعایت شود.
کارگران انتظار دارند تا اواسط هفته آینده، مشکلات حل شده و خواستههایشان برآورده شود.