کارگران آلومینیوم سازی اراک: به مطالباتمان رسیدگی شود
کارگران آلومینیوم سازی اراک، خواستار توجه به مطالبات صنفی خود شدند.

جمعی از کارگران آلومینیوم سازی اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط شغلی و وضعیت کارخانه انتقاد کردند.

این کارگران که بیش از یک ماه است، پیگیر مطالبات خود هستند و به شیوه های مختلف اعتراض خود را نشان داده اند، اعلام کردند: ما خواهان بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت به موقع حقوق، بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده تولید برای جلوگیری از تعطیلی شرکت و رعایت استانداردهای ایمنی کار هستیم.

این کارگران می گویند: در یکسال اخیر وضعیت کارخانه مساعد نبوده است؛ سطح تولید پایین آمده و تجهیزات نیاز به بازسازی دارند.

در کارخانه آلومینیوم سازی اراک نزدیک به چهار هزار کارگر مشغول به کار هستند. 

 

