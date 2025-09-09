به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری با تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و قدردانی از مردم آذربایجان شرقی و فعالان بخش خصوصی این استان، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح دو مجموعه مهم متعلق به بخش خصوصی در بناب بودیم که هر دو در نوع خود قابل توجه هستند. مجتمع خدمات رفاهی بناب یکی از مجموعه‌های خاص در این حوزه است که خدمات متنوعی از جمله استراحتگاه برای رانندگان ارائه می‌دهد و مجتمع فولادی یاقوت نیز نمونه‌ای توانمند در عرصه تولید محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در بناب بسیار قوی و پویاست، افزود: از کارآفرینان و کارگران عزیز درخواست کردم همانند برخی شرکت‌هایی که از طرح مسکن کارگری استقبال کرده‌اند، در این مسیر مشارکت کنند. پس از چند ماه همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی، ان‌شاءالله از هفته آینده عملیات اجرایی مسکن کارگری در ۹ استان کشور آغاز خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امیدواریم با همراهی کارآفرینان و حمایت نمایندگانی همچون آقای باقری، اجرای طرح مسکن کارگری در استان آذربایجان شرقی نیز آغاز شود؛ استانی که ظرفیت‌های صنعتی بسیار زیادی دارد و می‌تواند الگوی موفقی در این زمینه باشد.

