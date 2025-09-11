در تماس با ایلنا مطرح شد؛
هزینهی فیزیوتراپی بازنشستگان کارگری بالاست/ بیمه تکمیلی پوشش نمی دهد
یک بازنشسته گفت: تأمین اجتماعی بخش کمی از هزینههای درمان را پرداخت میکند و بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ هم که قرار بود کمبودهای بیمه مادر را جبران کند، در عمل کاری برای ما انجام نمیدهد.
یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با «ایلنا» از هزینهی بالای فیزیوتراپی شکایت کرد و گفت: تأمین اجتماعی بخش کمی از این هزینه را پرداخت میکند و بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ هم که قرار بود کمبودهای بیمه مادر را جبران کند، در عمل کاری برای ما انجام نمیدهد. تنها بخشی از خدمات فیزیوتراپی مشمول بیمه میشود و اگر بخواهیم از تمام آنچه دکتر برای ما تجویز کرده استفاده کنیم مجبوریم بخش زیادی از هزینهها را از جیب خودمان پرداخت کنیم.
این بازنشسته گفت: به تازگی بیش از ۸ میلیون تومان هزینه خدمات فیزیوتراپی داشتهام که بیمه آتیهسازان تنها بخش ناچیزی از این هزینهها را پرداخت کرد.
او میگوید: به دلیل بیماری هر چند وقت یک بار مجبور میشوم به فیزیوتراپ مراجعه کنم اما چون تمام خدمات فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه نیست یا مجبورم هزینهی بالایی از جیب خود بپردازم و یا از دریافت بخشی از این خدمات بگذرم.