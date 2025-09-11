یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با «ایلنا» از هزینه‌ی بالای فیزیوتراپی شکایت کرد و گفت: تأمین اجتماعی بخش کمی از این هزینه را پرداخت می‌کند و بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ هم که قرار بود کمبودهای بیمه مادر را جبران کند، در عمل کاری برای ما انجام نمی‌دهد. تنها بخشی از خدمات فیزیوتراپی مشمول بیمه می‌شود و اگر بخواهیم از تمام آنچه دکتر برای ما تجویز کرده استفاده کنیم مجبوریم بخش زیادی از هزینه‌ها را از جیب خودمان پرداخت کنیم.

این بازنشسته گفت: به تازگی بیش از ۸ میلیون تومان هزینه خدمات فیزیوتراپی داشته‌ام که بیمه آتیه‌سازان تنها بخش ناچیزی از این هزینه‌ها را پرداخت کرد.

او می‌گوید: به دلیل بیماری هر چند وقت یک بار مجبور می‌شوم به فیزیوتراپ مراجعه کنم اما چون تمام خدمات فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه نیست یا مجبورم هزینه‌ی بالایی از جیب خود بپردازم و یا از دریافت بخشی از این خدمات بگذرم.

انتهای پیام/