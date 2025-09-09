زمان دریافت معوقات فروردین بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی
مستمری بگیرانی که حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند، در هفته اول و دوم مهرماه به مرور معوقات فروردین خود را دریافت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، زمان دریافت معوقات فروردین بازنشستگان متوسط بگیر و سقف بگیر سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است.
بنابراین اطلاع، کلیه بازنشستگان مستمری بگیر سایر سطوح که مستمری ماهانهی آنها بیش از ۲۰ میلیون تومان است، در هفته اول و دوم مهرماه به مرور معوقات فروردین خود را دریافت خواهند کرد.