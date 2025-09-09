خبرگزاری کار ایران
زمان دریافت معوقات فروردین بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی

زمان دریافت معوقات فروردین بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی
کد خبر : 1683927
مستمری بگیرانی که حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، در هفته اول و دوم مهرماه به مرور معوقات فروردین خود را دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام  سازمان تامین اجتماعی، زمان دریافت معوقات فروردین  بازنشستگان متوسط بگیر و سقف بگیر سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است. 

بنابراین اطلاع، کلیه بازنشستگان مستمری بگیر سایر سطوح  که مستمری ماهانه‌ی آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون تومان است، در هفته اول و دوم مهرماه به مرور معوقات فروردین خود را دریافت خواهند کرد.

 

