زمان دریافت معوقات فروردین بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، زمان دریافت معوقات فروردین بازنشستگان متوسط بگیر و سقف بگیر سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است.

بنابراین اطلاع، کلیه بازنشستگان مستمری بگیر سایر سطوح که مستمری ماهانه‌ی آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون تومان است، در هفته اول و دوم مهرماه به مرور معوقات فروردین خود را دریافت خواهند کرد.

