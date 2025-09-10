مسئله بیمه کارگران ساختمانی را عادیسازی نکنید!
دشواریهای زندگی بدون بیمه «قابل تصور» نیست
یک فعال کارگری گفت: نداشتن بیمه اجتماعی یعنی اگر کارگر بعد از سالها کار به مرگ طبیعی بمیرد، بازماندگانش هیچ درآمدی نخواهند داشت. اینها موضوعات سادهای نیست و اتفاقا بسیار دردناک است.
داود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم و فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارگران ساختمانی گفت: متأسفانه امروز کارگران ساختمانی بدون داشتن بیمه، روزهای بسیار سختی را میگذرانند. ما فعلاً از سازمان فقط چند شعار زیبا در مورد کارگران ساختمانی شنیدهایم و هیچ تغییری در وضعیت این کارگران اتفاق نیفتاده است.
کشوری گفت: کارگران دیگر نیازی به شعار ندارند و منتظر حمایت واقعی و اجرای قانون هستند. ببینید من فکر میکنم معضل بیمه کارگران ساختمانی عادیسازی شده، گوش مسئولان از دادخواهی کارگران پُر است! این در حالیست که وقتی میگوییم کارگر بیمه ندارد یعنی او و خانوادهاش از انجام یک چکاپ ساده هم محروم است، یعنی سالها کار میکند اما در نهایت قرار نیست بازنشسته شود.
این فعال کارگری بیان کرد: کارگری که عمرش را روی داربستها در خطر میگذراند، امروز حتی نمیتواند از خدمات درمانی حداقلیِ بیمه اجتماعی بهرهمند شود. نداشتن بیمه اجتماعی یعنی اگر کارگر بعد از سالها کار به مرگ طبیعی بمیرد، بازماندگانش هیچ درآمدی نخواهند داشت. اینها موضوعات سادهای نیست و اتفاقا بسیار دردناک است اما همانطور که گفتم به نظر میرسد مسئلهی بیمه کارگران ساختمانی عادیسازی شده است.
کشوری به تدوین دستورالعمل جدید برای بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: طبق اعلام وزارت کار قرار است با این دستورالعمل، اختصاص سهمیه به شیوهای عادلانه انجام شود. پرداختن به این موضوع و پیدا کردنِ راه عملی برای حل مشکل بیمه کارگران خیلی خوب است اما نگرانی ما این است که به بهانه این دستورالعمل، کار اجرای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به تعویق بیندازند.
کشوری گفت: همین امروز هم کارگران ساختمانیِ بسیاری در صف سهیمه بیمه قرار دارند؛ تامین اجتماعی باید همزمان با این قبیل اقدامات، شروع به توزیع سهیمه کند تا هم کارگران بیمه شوند و هم راه عملی برای حل کامل مسئلهی بیمه کارگران ساختمانی پیدا شود.
او تاکید کرد: سهمیه و اختصاص سهمیه، کاملاً بیمعناست؛ هر کارگری که شرایط لازم را دارد، باید بدون وقفه و بدون آنکه نیاز باشد در صف بماند بیمه شود و این حداقلیترین حق کارگران ساختمانی است.