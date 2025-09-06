تجمع داوطلبان استخدامی آموزش و پرورش مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی

جمعی از داوطلبان استخدامی آموزش و پرورش در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (پانزدهم شهریور) مقابل دفتر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران خبر دادند.

اینه داوطلبان که به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش معترضند، می‌گویند: تبعیض باعث شده است بسیاری از داوطلبان با وجود کسب نمرات بالا از ورود به مرحله بعدی باز بمانند.

معترضان علاوه بر نحوه تصحیح برگه آزمون، به در نظر گرفتن ضرایب و امتیازاتی برای «سوابق شغلی»، «تاهل» و «حق فرزند» در کارنامه‌ها اعتراض دارند و معتقدند در نتایج آزمون عدالت رعایت نشده است.

انتهای پیام/