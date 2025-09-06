خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات نجات ۸ کارگر گرفتار در تالاب «شادگان»

جزئیات نجات ۸ کارگر گرفتار در تالاب «شادگان»
کد خبر : 1682645
لینک کوتاه کپی شد.

۸کارگر گرفتار شده در تالاب شادگان با تلاش گروه‌های امدادی در حالی در روزچهارشنبه هفته گذشته نجات پیدا کردند که پیش از این نیز ۹کارگر در حادثه‌ای مشابه در باتلاق‌های خور سنگی و خور میت گرفتار شده بودند که متاسفانه یک نفر جان باخت.

به گزارش ایلنا، حادثه‌ای روز چهارشنبه (۱۲ شهریور) برای کارگران شرکت «اکتشاف نفت» شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در تالاب شادگان رخ داده است؛ ۸ کارگر حین انجام کار در تالاب «شادگان» به دلیل نامشخصی گرفتار شدند که در نهایت توسط گروهای امدادی نجات پیدا کردند.

به گفته پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان، این کارگران که در ابتدا از وضعیت بسیار نامساعد جسمی قرار داشتند، توسط تیم‌های امدادی بعد از ۴ ساعت تلاش بی‌قفه نجات پیدا کردند و هم اکنون از سلامت کامل برخوردارند.

گفتنی است پیش از این نیز در تاریخ هشتم مرداد ماه سال جاری، ۹ کارگر به دلیل خرابی دستگاه باتلاق‌پیما در باتلاق‌های خور سنگی و خور میت بدون آب وغذا گرفتار می‌شوند که متاسفانه یکی از کارگران به دلیل گرمازدگی جان خود را از دست داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی