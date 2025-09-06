جزئیات نجات ۸ کارگر گرفتار در تالاب «شادگان»

به گزارش ایلنا، حادثه‌ای روز چهارشنبه (۱۲ شهریور) برای کارگران شرکت «اکتشاف نفت» شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در تالاب شادگان رخ داده است؛ ۸ کارگر حین انجام کار در تالاب «شادگان» به دلیل نامشخصی گرفتار شدند که در نهایت توسط گروهای امدادی نجات پیدا کردند.

به گفته پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان، این کارگران که در ابتدا از وضعیت بسیار نامساعد جسمی قرار داشتند، توسط تیم‌های امدادی بعد از ۴ ساعت تلاش بی‌قفه نجات پیدا کردند و هم اکنون از سلامت کامل برخوردارند.

گفتنی است پیش از این نیز در تاریخ هشتم مرداد ماه سال جاری، ۹ کارگر به دلیل خرابی دستگاه باتلاق‌پیما در باتلاق‌های خور سنگی و خور میت بدون آب وغذا گرفتار می‌شوند که متاسفانه یکی از کارگران به دلیل گرمازدگی جان خود را از دست داد.

