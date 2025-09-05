بیانیه دارالقرآن خانه کارگر به مناسبت آغاز هفته وحدت

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته وحدت یادآور پیام روشن قرآن کریم و سیره پیامبر اعظم(ص) در دعوت به برادری، همبستگی و همدلی میان امت اسلامی است. این ایام مبارک فرصتی ارزشمند برای بازخوانی پیام وحدت‌بخش اسلام ناب محمدی(ص) و تأکید دوباره بر ضرورت پرهیز از تفرقه و تقویت انسجام امت اسلامی در برابر دشمنان مشترک است.

دارالقرآن خانه کارگر، ضمن گرامیداشت این هفته فرخنده، تأکید می‌نماید که راه تحقق جامعه‌ای پویا، عدالت‌محور و قرآنی، تنها از مسیر وحدت و همبستگی می‌گذرد. جامعه کارگری کشور نیز همواره در خط مقدم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای وحدت اسلامی قرار داشته و با تکیه بر فرهنگ قرآن و اهل‌بیت(ع)، پیوندی ناگسستنی با ملت مسلمان ایران و امت اسلامی برقرار کرده است.

در این روزهای سرنوشت‌ساز، بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت به پیام قرآن کریم و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) هستیم تا با همدلی، هم‌افزایی و اتحاد، مسیر پیشرفت و عزت ایران اسلامی و امت واحده محمدی(ص) را هموار سازیم.

دارالقرآن خانه کارگر ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با قرآن کریم و خط نورانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرده و همه اقشار جامعه، به‌ویژه جامعه شریف کارگری را به تعمیق انس با قرآن و تقویت روحیه برادری و اتحاد دعوت می‌نماید.

