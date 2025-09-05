بیانیه دارالقرآن خانه کارگر به مناسبت آغاز هفته وحدت
دارالقرآن خانه کارگر به مناسبت آغاز هفته وحدت بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته وحدت یادآور پیام روشن قرآن کریم و سیره پیامبر اعظم(ص) در دعوت به برادری، همبستگی و همدلی میان امت اسلامی است. این ایام مبارک فرصتی ارزشمند برای بازخوانی پیام وحدتبخش اسلام ناب محمدی(ص) و تأکید دوباره بر ضرورت پرهیز از تفرقه و تقویت انسجام امت اسلامی در برابر دشمنان مشترک است.
دارالقرآن خانه کارگر، ضمن گرامیداشت این هفته فرخنده، تأکید مینماید که راه تحقق جامعهای پویا، عدالتمحور و قرآنی، تنها از مسیر وحدت و همبستگی میگذرد. جامعه کارگری کشور نیز همواره در خط مقدم پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و آرمانهای والای وحدت اسلامی قرار داشته و با تکیه بر فرهنگ قرآن و اهلبیت(ع)، پیوندی ناگسستنی با ملت مسلمان ایران و امت اسلامی برقرار کرده است.
در این روزهای سرنوشتساز، بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت به پیام قرآن کریم و آموزههای پیامبر اکرم(ص) هستیم تا با همدلی، همافزایی و اتحاد، مسیر پیشرفت و عزت ایران اسلامی و امت واحده محمدی(ص) را هموار سازیم.
دارالقرآن خانه کارگر ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با قرآن کریم و خط نورانی اهلبیت(ع) تأکید کرده و همه اقشار جامعه، بهویژه جامعه شریف کارگری را به تعمیق انس با قرآن و تقویت روحیه برادری و اتحاد دعوت مینماید.