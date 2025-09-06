وقتی مرگ یک پیک موتوری، پایههای قدرت را لرزاند!
حمایت کارگران و دانشجویان کشورهای همسایه از اعتراضات کارگران اندونزی
برخی در کشورهای همسایه اندونزی شامل: مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند، برنامههای دولتی تلفن همراه اندونزی که پلتفرم منطقهای حساب میشدند، مورد تحریم قرار گرفتند. همچنین مردم برای حمایت از کارگران برای آنها از طریق همین اپلیکیشنها غذا سفارش میدهند.
به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه بی. بی. سی، با پایان اعتراضات اندونزی و قتل تعدادی از کارگران و از جمله کشته شدن یک پیک موتوری توسط پلیس این کشور، منطقه آسیای جنوب شرقی دچار التهاب شده؛ همسایگان این کشور، از کارگران اندونزیایی حمایت کردند.
قتل عفان کورنیاوان، راننده پلتفرم گوجک اندونزی، در هفته گذشته منجر به خشم عمومی شد، زیرا معترضان با پلیس درگیر شدند و ساختمانهای دولتی مورد حمله قرار گرفت؛ پس از قتل دو کارگر و یک راننده پیک موتوری به وسیله زیر گرفته شدن توسط خودروی پلیس، آتش خشم مردم برافروخته شد.
در تظاهرات علیه امتیازات ویژه مقامات، افزایش هزینههای زندگی و نابرابری اجتماعی که در چندین شهر در سراسر اندونزی رخ داده است، حداقل ۱۰ نفر از مردم عادی که هنوز هویتشان مشخص نیست، جان خود را از دست دادهاند.
در روزهای اخیر، هشتگ #SEAblings - که برگرفته از مخفف آسیای جنوب شرقی است - در رسانههای اجتماعی به سرعت پخش شده است، زیرا برخی در کشورهای همسایه برای حمایت از معترضان و پیک موتوریهای اندونزیایی تجمع میکنند.
کاربران رسانههای اجتماعی راهنماییهایی در مورد نحوه کمکرسانی منتشر کردهاند: با ثبت سفارش غذا در Grab و Gojek در اندونزی و اطلاعرسانی به پیکها مبنی بر اینکه میتوانند غذا را نگه دارند یا آن را بین خانواده و دوستان خود توزیع کنند، کمک کنید.
تارا، ۳۴ساله ساکن جزیره مرکزی سبو در فیلیپین، در هفتههای اخیر دو بار در جاکارتا برای پیکها غذا و مایحتاج سفارش داده است. یکی از آنها یک وعده غذایی کامل برای دو نفر بود (برنج با مرغ و سمبل و همچنین نوشیدنی) و دیگری یک جعبه بطری آب معدنی سفارش داده است.
او به بیبیسی میگوید: از این حرکت کارگران اندونزی الهام گرفته است. او تاکید کرده است: «من اخیراً در جنوب شرقی آسیا، از جمله اندونزی، سفر کردهام و همیشه از تاکسیهای موتورسیکلت استفاده کردهام. آنها همیشه دوستانه برخورد میکنند. احساس میکنم باید به آنها کمک کنم. تنها راهی که میتوانم در حال حاضر این کار را انجام دهم، ارسال غذا برای آنها است. »
تارا از فیلیپین گفت که میتواند با نگرانیهای معترضان اندونزیایی همدردی کند. او گفت: «دولت ما هم به همان اندازه بد و فاسد است. اما دیدن شما [اندونزیاییها] که همگی در برابر سیاستمداران فاسد ایستادهاید، الهامبخش است و چرا من در این مورد از شما حمایت نکنم؟»
ایمان حریز محمد ادیب، دانشجوی ۲۱ساله مالزیایی، یکی دیگر از حامیان، گفت که از سفارش غذا برای اندونزیاییها الهام گرفته است زیرا «از مردم و روحیه و ارتباط آنها با یکدیگر، که میتوانند… شورش کنند و علیه بیعدالتی مبارزه کنند، شگفتزده شده است.»
او میگوید: «فکر میکنم این نشانهای است که آنها به عنوان مردم قدرت دارند، زیرا با هم کار میکنند و وقتی اوضاع به مردم آسیب میرساند، آنها پا پیش میگذارند… آنها از انجام کاری در مورد آن نمیترسند.»
گفتنی است تشکلهای مدنی و کارگری کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی نیز، از کارگران، رانندگان و نیروهای بیثبات کار پلتفرمها در اندونزی که هدف حملات پلیس بودهاند حمایت کردند.