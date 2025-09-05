«حمید خیرخواه» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گرگان در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض بازنشستگان به شرایط معیشتی و پرداخت وام خبر داد.

او گفت: در روزهای گذشته، بازنشستگان بالای ۷۵ سال گرگان به همراه خانواده‌هایشان به کانون شهرستان گرگان مراجعه نموده و در خصوص ندادن وام قرض‌الحسنه وعدم ثبت نام در سامانه اعتراض کردند؛ بازنشستگان اظهار داشتند «حالا که ما پیر شده‌ایم و سن ما بالا رفته، چرا به ما بی‌احترامی می‌کنید؟ ما که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌ایم چرا در روزگار پیری از خدمات محروم ایم؟»

خیرخواه با بیان اینکه «معیشت و درمان، مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است» افزود: بازنشستگان معترض‌اند که چرا سایت‌های وام قطره چکانی باز می‌شود و چرا به بالای ۷۵ سال وام نمی‌دهند. آن‌ها خواستار برخورداری از خدمات حمایتی و رفاهی در شرایطی هستند که مستمری‌شان زیر خط فقر است و در تامین هزینه‌های زندگی ناتوان اند.

انتهای پیام/