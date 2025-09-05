بازنشستگان بالای ۷۵ سال گرگان: چرا وام به ما تعلق نمیگیرد؟
بازنشستگان گرگان از وام های قطره چکانی انتقاد کردند.
«حمید خیرخواه» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گرگان در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض بازنشستگان به شرایط معیشتی و پرداخت وام خبر داد.
او گفت: در روزهای گذشته، بازنشستگان بالای ۷۵ سال گرگان به همراه خانوادههایشان به کانون شهرستان گرگان مراجعه نموده و در خصوص ندادن وام قرضالحسنه وعدم ثبت نام در سامانه اعتراض کردند؛ بازنشستگان اظهار داشتند «حالا که ما پیر شدهایم و سن ما بالا رفته، چرا به ما بیاحترامی میکنید؟ ما که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردهایم چرا در روزگار پیری از خدمات محروم ایم؟»
خیرخواه با بیان اینکه «معیشت و درمان، مهمترین خواستههای بازنشستگان است» افزود: بازنشستگان معترضاند که چرا سایتهای وام قطره چکانی باز میشود و چرا به بالای ۷۵ سال وام نمیدهند. آنها خواستار برخورداری از خدمات حمایتی و رفاهی در شرایطی هستند که مستمریشان زیر خط فقر است و در تامین هزینههای زندگی ناتوان اند.