خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازنشستگان بالای ۷۵ سال گرگان: چرا وام به ما تعلق نمی‌گیرد؟

بازنشستگان بالای ۷۵ سال گرگان: چرا وام به ما تعلق نمی‌گیرد؟
کد خبر : 1682148
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان گرگان از وام های قطره چکانی انتقاد کردند.

«حمید خیرخواه» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گرگان در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض بازنشستگان به شرایط معیشتی و پرداخت وام خبر داد. 

او گفت: در روزهای گذشته، بازنشستگان بالای ۷۵ سال گرگان به همراه خانواده‌هایشان به کانون شهرستان گرگان مراجعه نموده و در خصوص ندادن وام قرض‌الحسنه وعدم ثبت نام در سامانه اعتراض کردند؛ بازنشستگان اظهار داشتند «حالا که ما پیر شده‌ایم و سن ما بالا رفته، چرا به ما بی‌احترامی می‌کنید؟ ما که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌ایم چرا در روزگار پیری از خدمات محروم ایم؟» 

خیرخواه با بیان اینکه «معیشت و درمان، مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است» افزود: بازنشستگان معترض‌اند که چرا سایت‌های وام قطره چکانی باز می‌شود و چرا به بالای ۷۵ سال وام نمی‌دهند. آن‌ها خواستار برخورداری از خدمات حمایتی و رفاهی در شرایطی هستند که مستمری‌شان زیر خط فقر است و در تامین هزینه‌های زندگی ناتوان اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی