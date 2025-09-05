به گزارش خبرنگار ایلنا، «احمد فاطمی» نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با جلسات چهارشنبه ۱۲ شهریور با موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: چهارشنبه دو جلسه مهم داشتیم؛ یک جلسه در مجمع تشخیص که نشست خوبی بود؛ عصر آن روز با عارف معاون رئیس جمهور جلسه داشتیم که خروجی آن مثبت بود.

او افزود: من نمی‌توانم جزئیات این جلسه را ارائه دهم اما یک خبر خوب برای نیروهای شرکتی دارم و آن اینکه برای همیشه سناریوی دوم از دستور کار خارج شد؛ سناریوی دوم این بود که شرکت‌های واسطه باقی بمانند و پرداخت مستقیم از سوی شرکت‌های اجرایی انجام شود که این سناریو اصلاً مورد قبول ما نبود و به معنای بازگشت به نقطه صفر بود.

فاطمی تصریح کرد: قرار شد فقط روی سناریوی اول که حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد معین با نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور است، تمرکز کنیم و راجع به سازوکارهای اجرایی آن، کار کنیم که انشالله این موضوع به زودی به سرانجام می‌رسد.

