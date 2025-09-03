به گزارش ایلنا، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور در دیدار با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی و کارگری فارس قول داد تا پایان شهریور طی سه مرحله، حدود ۸۰ درصد معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور پرداخت شود.

سالاری در این جلسه با بیان این که برای احیای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی کشور، پرداخت مزد واقعی ضروری است، گفت: طرحی در همین خصوص به دولت و مجلس داده شده که با اجرای آن بخش قابل توجهی از مشکلات صندوق و نیاز‌های مالی برطرف خواهد شد.

