افتتاح هنرستان دخترانه در ماهشهر به همت شرکت تابعه وزارت کار
یک هنرستان دخترانه در ماهشهر به همت شرکت تابعه وزارت کار افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین افتتاح هنرستان دخترانه پتروشیمی فناوران (از شرکتهای تابعه شستا) صبح امروز (دوازدهم شهریور) در بندر ماهشهر با حضور مدیران عامل، مسئولان شهرستان و اصحاب رسانه برگزار شد.
این هنرستان در مساحت ۳۲۰۰ متر مربع و زیربنای ۱۶۲۰ متر مربع با تامین اعتبار پتروشیمی فن آوران و با اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی برای آموزش کامپیوتر و خیاطی به دختران به بهرهبرداری رسید.