«با عذرخواهی از تاخیر پیش‌آمده که ناشی از محدودیت‌های تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بوده است، به اطلاع می‌رساند؛ پرداخت معوقات متناسب سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین 1404 حدود پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر به این ترتیب از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود:

مرحله اول: از دوازدهم شهریور

کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان

مرحله دوم: همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه

کلیه بازماندگان

مرحله سوم: بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه

سایر بازنشستگان

در پایان یادآور می شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن 1420 بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.»

