خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
اعتراض بازنشستگان کرمانشاه به شرایط معیشتی و درمانی

اعتراض بازنشستگان کرمانشاه به شرایط معیشتی و درمانی
بازنشستگان کرمانشاه در اعتراض به وضع بد معیشتی و درمانی تجمع کردند.

بازنشستگان کشوری کرمانشاه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (یازدهم شهریور) مقابل صندوق بازنشستگی در این شهر خبر دادند.

این بازنشستگان می‌گویند: رفاه و حقوق بالای خط فقر، حق بازنشستگان است؛ بایستی حقوق‌ها ارتقا یابد و همسان‌سازی به شیوه‌ای عادلانه اجرا شود.

این بازنشستگان همچنین خواستار بهبود خدمات درمانی براساس بیمه پایه شدند و اعلام کردند: ارائه درمان رایگان، تکلیف قانون است.

در تجمع امروز، بازنشستگان فرهنگی، بازنشستگان علوم پزشکی و جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی حضور داشتند. 

