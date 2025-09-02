اعتراض بازنشستگان کرمانشاه به شرایط معیشتی و درمانی
بازنشستگان کرمانشاه در اعتراض به وضع بد معیشتی و درمانی تجمع کردند.
بازنشستگان کشوری کرمانشاه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (یازدهم شهریور) مقابل صندوق بازنشستگی در این شهر خبر دادند.
این بازنشستگان میگویند: رفاه و حقوق بالای خط فقر، حق بازنشستگان است؛ بایستی حقوقها ارتقا یابد و همسانسازی به شیوهای عادلانه اجرا شود.
این بازنشستگان همچنین خواستار بهبود خدمات درمانی براساس بیمه پایه شدند و اعلام کردند: ارائه درمان رایگان، تکلیف قانون است.
در تجمع امروز، بازنشستگان فرهنگی، بازنشستگان علوم پزشکی و جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی حضور داشتند.