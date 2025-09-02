خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یک کارگر کشاورز صحنه بر اثر ریزش چاه

مرگ یک کارگر کشاورز صحنه بر اثر ریزش چاه
کد خبر : 1680960
لینک کوتاه کپی شد.

روز گذشته، یک کارگر کشاورز حین حفر چاه بر اثر ریزش دیواره چاه در شهرستان صحنه استان کرمانشاه جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته در عملیات حفر چاه در یک زمین کشاورزی واقع در حوالی روستای «میرعزیزی» شهرستان صحنه در استان کرمانشاه، یک کارگر کشاورز حین حفر چاه  در زمین کشاورزی، بر اثر ریزش دیواره چاه زیر خروارها خاک مدفون شد.

بر اساس اعلام علیرضا حیدری (مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه)، سست بودن خاک و فرو نشستن آن هنگام حفر چاه باعث ریزش دیواره چاه شده بود که با تلاش نیروهای محلی، این کارگر کشاورز از زیر خاک بیرون کشیده شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی