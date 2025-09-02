مرگ یک کارگر کشاورز صحنه بر اثر ریزش چاه

به گزارش ایلنا، روز گذشته در عملیات حفر چاه در یک زمین کشاورزی واقع در حوالی روستای «میرعزیزی» شهرستان صحنه در استان کرمانشاه، یک کارگر کشاورز حین حفر چاه در زمین کشاورزی، بر اثر ریزش دیواره چاه زیر خروارها خاک مدفون شد.

بر اساس اعلام علیرضا حیدری (مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه)، سست بودن خاک و فرو نشستن آن هنگام حفر چاه باعث ریزش دیواره چاه شده بود که با تلاش نیروهای محلی، این کارگر کشاورز از زیر خاک بیرون کشیده شد.

انتهای پیام/