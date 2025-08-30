خبرگزاری کار ایران
اراضی شیرکوه به بازنشستگان بازگشت

پس از چهار سال پیگیری قضایی و با صدور حکم قطعی، زمین ۱۱۷ هکتاری واقع در منطقه شیرکوه که پیش‌تر به تولید مرغ مادر اختصاص داشت، مجدداً به صندوق بازنشستگی کشوری بازگشت.

به گزارش ایلنا، حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بازدید از این زمین ارزشمند اعلام کرد: این زمین با هدف‌های متنوعی از جمله کشت صنعتی، گردشگری و تبدیل به سرمایه مولد برای بازنشستگان مدیریت خواهد شد. 

وی افزود: بازگشت این دارایی به صندوق، فرصت تازه‌ای برای توسعه پروژه‌های مولد و افزایش منابع برای بازنشستگان فراهم می‌کند و خبر خوشی برای تمامی اعضای صندوق است. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در نشست با استاندار یزد و مدیران کل عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با اشاره به احیای زمین ۱۱۷ هزار متر مربعی شیرکوه گفت: این زمین که در گذشته به مجتمع تولید مرغ مادر اختصاص داشت و سال‌ها درگیر مسائل حقوقی بود، با حکم قطعی به مالکیت صندوق بازنشستگی بازگشت و اکنون برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی آماده سرمایه‌گذاری است. 

وی افزود: این زمین دارای زیرساخت‌های ارزشمندی مانند چاه آب، برق و موقعیت مناسب است و می‌تواند به مجتمع کشت و صنعت یا مجموعه گردشگری تبدیل شود. سیاست صندوق در این واگذاری‌ها، حفظ مالکیت و بهره‌گیری از روش مدیریت پیمان یا مشارکت بخش خصوصی است تا هم دارایی بازنشستگان صیانت شود و هم سرمایه‌گذاران استان از منافع آن بهره‌مند شوند. 

میرزایی با اشاره به وضعیت بازنشستگان استان یزد گفت: استان حدود ۳۰ هزار بازنشسته دارد که ۲۰ هزار نفر آنان فرهنگی هستند و پس از آن بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت در رتبه بعد قرار دارند. همچنین صندوق در استان یزد با مدیریت جمعی کوچک و بهره‌گیری از دو خانه امید در یزد و اردکان خدمات خود را ارائه می‌دهد. 

وی با تاکید بر نقش اجتماعی بازنشستگان تصریح کرد: خانه‌های امید بهترین بستر برای تبدیل سرمایه انسانی بازنشستگان به سرمایه اجتماعی هستند و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های ملی، این مراکز را بیش از گذشته فعال کنیم. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین به جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: خانواده بزرگ رفاه در استان‌ها متشکل از بانک‌ها و صندوق‌های مختلف، بزرگترین شبکه خدمات اجتماعی کشور است که عملکرد آن می‌تواند مستقیماً بر رضایت یا نارضایتی مردم اثرگذار باشد.

 

