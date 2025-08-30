اراضی شیرکوه به بازنشستگان بازگشت

به گزارش ایلنا، حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بازدید از این زمین ارزشمند اعلام کرد: این زمین با هدف‌های متنوعی از جمله کشت صنعتی، گردشگری و تبدیل به سرمایه مولد برای بازنشستگان مدیریت خواهد شد.

وی افزود: بازگشت این دارایی به صندوق، فرصت تازه‌ای برای توسعه پروژه‌های مولد و افزایش منابع برای بازنشستگان فراهم می‌کند و خبر خوشی برای تمامی اعضای صندوق است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در نشست با استاندار یزد و مدیران کل عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با اشاره به احیای زمین ۱۱۷ هزار متر مربعی شیرکوه گفت: این زمین که در گذشته به مجتمع تولید مرغ مادر اختصاص داشت و سال‌ها درگیر مسائل حقوقی بود، با حکم قطعی به مالکیت صندوق بازنشستگی بازگشت و اکنون برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی آماده سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: این زمین دارای زیرساخت‌های ارزشمندی مانند چاه آب، برق و موقعیت مناسب است و می‌تواند به مجتمع کشت و صنعت یا مجموعه گردشگری تبدیل شود. سیاست صندوق در این واگذاری‌ها، حفظ مالکیت و بهره‌گیری از روش مدیریت پیمان یا مشارکت بخش خصوصی است تا هم دارایی بازنشستگان صیانت شود و هم سرمایه‌گذاران استان از منافع آن بهره‌مند شوند.

میرزایی با اشاره به وضعیت بازنشستگان استان یزد گفت: استان حدود ۳۰ هزار بازنشسته دارد که ۲۰ هزار نفر آنان فرهنگی هستند و پس از آن بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت در رتبه بعد قرار دارند. همچنین صندوق در استان یزد با مدیریت جمعی کوچک و بهره‌گیری از دو خانه امید در یزد و اردکان خدمات خود را ارائه می‌دهد.

وی با تاکید بر نقش اجتماعی بازنشستگان تصریح کرد: خانه‌های امید بهترین بستر برای تبدیل سرمایه انسانی بازنشستگان به سرمایه اجتماعی هستند و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های ملی، این مراکز را بیش از گذشته فعال کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین به جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: خانواده بزرگ رفاه در استان‌ها متشکل از بانک‌ها و صندوق‌های مختلف، بزرگترین شبکه خدمات اجتماعی کشور است که عملکرد آن می‌تواند مستقیماً بر رضایت یا نارضایتی مردم اثرگذار باشد.

