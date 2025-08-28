خبرگزاری کار ایران
مرکز آمار ایران اعلام کرد:

تورم در مرداد بازهم افزایش یافت

تورم در مرداد بازهم افزایش یافت
کد خبر : 1679232
مرکز آمار ایران در گزارش خود از عبور نرخ تورم مرداد ماه از مرز ۴۰ درصد خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرد: در مرداد ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۲.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است. 

در مرداد ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۷۰.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۲.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است. 

در همین مدت (مرداد امسال)، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۲.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است. 

در مرداد ماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است. 

در همین ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوارها به ۳۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد افزایش یافته است.

 

انتهای پیام/
