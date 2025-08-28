زمان تسویه معوقات بازنشستگان ۱۴۰۳ مشخص شد

به گزارش ایلنا، رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از نشستی با حضور وزیر کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: طبق گزارش وزیر تعاون، حدود ۷۰ همت کالا در طرح کالابرگ الکترونیک در کشور توزیع شده و بر ادامه روند توزیع کالابرگ الکترونیکی تأکید شد.

او افزود: طبق توضیح وزیر کار، سرانه درآمد ۱۰ میلیون تومان برای هر نفر، یعنی برای یک خانواده ۳ نفره ۳۰ میلیون تومان، به عنوان شاخص قرار گرفتن افراد در دهک‌های پردرآمد در نظر گرفته شده است. اگر فردی نسبت به قطع یارانه‌های خود اعتراض داشت، می‌تواند از طریق لینکی که در آن پیامک ارسال می‌شود، اعتراضات خود را ثبت کند.

رنجبر ادامه داد: طبق اعلام رئیس صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۹ همت از معوقات معلمان تسویه شده و معوقات بازنشستگان ۱۴۰۳ هم تا پایان امسال قریب به ۱۵ همت است که تا پایان سال به نتیجه می‌رسد.

