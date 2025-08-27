تشکیل کارگروه رفاه و سلامت برای کارکنان وزارت کار

به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز هفته دولت و روز کارمند، دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع با کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

سید جواد رضوی (معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در این دیدار سه ساعته به ارائه گزارش عملکرد یکساله این معاونت پرداخت و فرایند مسیر طی شده را اعلام کرد.

وی افزود: سال گذشته با روی کار آمدن دولت چهاردهم و آغاز به کار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی نشست و دیدارهایی با کارکنان، مشکلات و دغدغه‌ها مطرح شد و با تشکیل کارگروه‌هایی در صدد رفع آن برآمدیم و در این مسیر بخشی از آن‌ها به نتیجه رسید و بخشی دیگر در دست پیگیری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار به بخش‌های مهمی از دغدغه‌های کارمندان و راه حل‌های آن اشاره کرد و با اشاره به تشکیل کارگروهای ویژه ورزش، سلامت، رفاهی و… برای کارکنان وزارت کار گفت: در این زمینه اقدامات خوبی در موضوعات مختلفی از جمله مسکن، کارکنان، سلامت، غربالگری، تسهیلات بانکی، سفر اربعین، بیمه تکمیلی، تفاهم با هتل‌های ایرانگردی جهانگردی برای بهره مندی همکاران و… انجام شده است.

وی از بازسازی و اجرای اقدامات فنی و پشتیبانی در این وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: با توجه به ناترازی انرژی طرح پنل‌های خورشیدی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست اقدام است که فاز یک نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسید و برق تولیدی آن به شبکه برق متصل شده است.

در این نشست سه‌ساعته کارشناسان و روسای ادارات معاونت توسعه مدیریت و منابع به ارائه گزارش عملکرد یکساله پرداختند.

در پایان این نسشت، کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند و خواستار رفع آن‌ها شدند.

