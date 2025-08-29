نارضایتی بازنشستگان فولاد از بیمه تکمیلی و هزینه های سنگین درمان

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان فولاد در تماس با «ایلنا» به وضعیت بیمه تکمیلی خود اعتراض کردند و گفتند: بیش از دو سال از قرارداد با شرکت بیمه دانا گذشته اما هنوز نسخه‌های دارویی بازنشستگان تسویه نشده است. این در حالی است که برخی از بازنشستگان شخصاً مبالغی چند میلیونی پرداخت کرده‌اند و همچنان در انتظار بازپرداخت هزینه‌ها هستند.

یکی از این بازنشستگان می‌گوید: حدود ۲ میلیون بابت نسخه طلبکارم اما هنوز این مبلغ به حساب من واریز نشده است.

آن‌ها همچنین به افزایش درصد فرانشیز اشاره می‌کنند و می‌گویند: به تازگی، فرانشیز۲۰درصد برای درمان گذاشته‌اند. سال‌ها پیش فرانشیز برای گروه‌های بالا ۱۰درصد و برای گروه‌های پایین ۵درصد بود، چند سال پیش کلا فرانشیز را برداشتند و حالا دوباره فرانشیز را با درصد بالای ۲۰درصد گذاشته‌اند.

بازنشستگان فولاد می‌گویند: ما عمر خود را پای کوره‌های داغ، گردوغبار و رنج صنعت گذاشتیم و حق بیمه پرداخت کردیم و نباید در دوران پیری برای گرفتن هزینه‌ی درمان خود به اندازه‌ی دو سال صبر کنیم.

بازنشستگان فولاد که سال‌ها در شرایط سخت صنعت خدمت کرده‌اند، تأکید می‌کنند شایسته نیست در دوران بازنشستگی با چنین مشکلات و بی‌توجهی‌هایی مواجه شوند. آن‌ها می‌گویند: ما بازنشستگان فولاد حق داریم در پیری با عزت زندگی کنیم، نه اینکه قربانی سیاستهایی شویم که با حقوق ما بازی می‌کنند.

