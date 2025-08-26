خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی صندوق فولاد بمناسبت هفته دولت

پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی صندوق فولاد بمناسبت هفته دولت
کد خبر : 1678501
لینک کوتاه کپی شد.

صندوق بازنشستگی فولاد از پرداخت وام به بازنشستگان این صندوق به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی فولاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از بازنشستگان گرامی، اولین مرحله از پرداخت وام قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی را به مناسبت هفته دولت آغاز کرده است.

این تسهیلات به تعداد ۵۴۰۰ نفر از بازنشستگان عزیز، با اعتباری بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. بازنشستگانی که حقوق خود را از بانک‌های رفاه و ملی دریافت می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی neservices.irsbf.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور