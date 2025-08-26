پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی صندوق فولاد بمناسبت هفته دولت

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی فولاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از بازنشستگان گرامی، اولین مرحله از پرداخت وام قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی را به مناسبت هفته دولت آغاز کرده است.

این تسهیلات به تعداد ۵۴۰۰ نفر از بازنشستگان عزیز، با اعتباری بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. بازنشستگانی که حقوق خود را از بانک‌های رفاه و ملی دریافت می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی neservices.irsbf.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

