به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه بحث و گفتگو پیرامون تغییرات ساختاری، لزوم برقراری فوق العاده خاص برای کارکنان وزارت کشاورزی و همچنین بررسی دریافتی حقوق و مزایای حداقلی برای کارکنان این وزارتخانه، با حضور مدیرکل روابط عمومی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نمایندگان پیگیر حقوق کارکنان این وزارتخانه برگزار شد.

این جلسه با حضور یحیی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سمیرا بهرامخانی، عضو کار کارگروه مطالبات به همراه حسین رحمانیان، مدیر کل روابط عمومی سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شده است.

در این جلسه، ضمن تاکید بر حقانیت مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی پیرامون عدالت شغلی و حقوقی، مقرر شد رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی مجدد و دقیق‌تر قرار دهد.

