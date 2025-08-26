خبرگزاری کار ایران
در جلسه‌ای در سازمان اداری استخدامی؛

مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی دقیق‌تر بررسی می‌شود

در جلسه اعضای کارگروه مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی و مدیرکل روابط عمومی سازمان امور اداری و استخدامی، مقرر شد رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی مجدد و دقیق‌تر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه بحث و گفتگو پیرامون تغییرات  ساختاری، لزوم برقراری فوق العاده خاص برای کارکنان وزارت کشاورزی و همچنین بررسی دریافتی حقوق و مزایای حداقلی برای کارکنان این وزارتخانه، با حضور مدیرکل روابط عمومی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نمایندگان پیگیر حقوق کارکنان این وزارتخانه برگزار شد.

این جلسه با حضور یحیی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و همچنین  سمیرا بهرامخانی، عضو کار کارگروه مطالبات  به همراه  حسین رحمانیان، مدیر کل روابط عمومی سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شده است.
در این جلسه،  ضمن تاکید بر حقانیت مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی پیرامون عدالت شغلی و حقوقی، مقرر شد  رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی مجدد و دقیق‌تر قرار دهد.

 

