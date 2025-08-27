خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تنش در اعتراضات کارگران و دانشجویان اندونزی علیه امتیازات ویژه؛

کمک‌هزینه مسکن نمایندگان مجلس و مدیران دولت، ده برابر حداقل دستمزد کارگران است

کمک‌هزینه مسکن نمایندگان مجلس و مدیران دولت، ده برابر حداقل دستمزد کارگران است
کد خبر : 1678251
لینک کوتاه کپی شد.

جنجال بر سر کمک هزینه مسکن مدیران که تقریباً ۱۰ برابر حداقل دستمزد اندونزی است، بالا گرفته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه گاردین، روز دوشنبه هزاران نماینده تشکل‌های دانشجویی، مدنی و کارگری اندونزی در مقابل مجلس این کشور علیه امتیاز ویژه کمک هزینه مسکن نمایندگان مجلس و مدیران دولت که ماهانه ده برابر حداقل دستمزد کارگران است، تجمع برپا کردند. 

این روزنامه انگلیسی گزارش داد: جنجال بر سر کمک هزینه مسکن که تقریباً ۱۰ برابر حداقل دستمزد اندونزی است، در بحبوحه اقدامات ریاضتی رئیس جمهور این کشور به زیان طبقه کارگر و دانشجویان رخ داده است. 

پلیس ضد شورش در پایتخت اندونزی (جاکارتا) به سمت هزاران معترض حمله‌ور شده و معترضان نیز با سنگ از پلیس استقبال کردند. شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی به پدیده‌ای عادی در خیابان‌های منتهی به مجلس اندونزی (محل اجتماع کارگران و دانشجویان معترض) بدل شده بود. در حالی که خشم عمومی از کمک هزینه‌های گزاف اعضای پارلمان و مدیران رده بالای دولتی به اوج رسیده بود، پلیس با ماشین آب‌پاش و دستگیری گسترده و شلیک گلوله‌های رنگین و پلاستیکی، به مقابله با معترضان پرداخت. 

هزاران دانشجو، کارگر و فعال روز دوشنبه در مقابل پارلمان این کشور، علیه کمک هزینه مسکن ماهانه ۵۰ میلیون روپیه (۳۰۰۰ دلار آمریکا) برای نمایندگان مجلس و مدیران رده بالای دولتی تظاهرات کردند؛ آن‌ها می‌گویند بیش از ۲۰ خانوار به ازای کمک هزینه یک نماینده مجلس از بی‌خانمانی خارج خواهند شد. 

تشکل‌های کارگری و دانشجویی با محکومیت بازداشت‌ها و حملات پلیس، دولت و مجلس حکومت پادشاهی اندونزی را فاسد خواندند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور