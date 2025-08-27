به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه گاردین، روز دوشنبه هزاران نماینده تشکل‌های دانشجویی، مدنی و کارگری اندونزی در مقابل مجلس این کشور علیه امتیاز ویژه کمک هزینه مسکن نمایندگان مجلس و مدیران دولت که ماهانه ده برابر حداقل دستمزد کارگران است، تجمع برپا کردند.

این روزنامه انگلیسی گزارش داد: جنجال بر سر کمک هزینه مسکن که تقریباً ۱۰ برابر حداقل دستمزد اندونزی است، در بحبوحه اقدامات ریاضتی رئیس جمهور این کشور به زیان طبقه کارگر و دانشجویان رخ داده است.

پلیس ضد شورش در پایتخت اندونزی (جاکارتا) به سمت هزاران معترض حمله‌ور شده و معترضان نیز با سنگ از پلیس استقبال کردند. شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی به پدیده‌ای عادی در خیابان‌های منتهی به مجلس اندونزی (محل اجتماع کارگران و دانشجویان معترض) بدل شده بود. در حالی که خشم عمومی از کمک هزینه‌های گزاف اعضای پارلمان و مدیران رده بالای دولتی به اوج رسیده بود، پلیس با ماشین آب‌پاش و دستگیری گسترده و شلیک گلوله‌های رنگین و پلاستیکی، به مقابله با معترضان پرداخت.

هزاران دانشجو، کارگر و فعال روز دوشنبه در مقابل پارلمان این کشور، علیه کمک هزینه مسکن ماهانه ۵۰ میلیون روپیه (۳۰۰۰ دلار آمریکا) برای نمایندگان مجلس و مدیران رده بالای دولتی تظاهرات کردند؛ آن‌ها می‌گویند بیش از ۲۰ خانوار به ازای کمک هزینه یک نماینده مجلس از بی‌خانمانی خارج خواهند شد.

تشکل‌های کارگری و دانشجویی با محکومیت بازداشت‌ها و حملات پلیس، دولت و مجلس حکومت پادشاهی اندونزی را فاسد خواندند.

انتهای پیام/