کارزار بازنشستگان دولت برای پرداخت مزایای مناسبتی و رفاهی

به گزارش ایلنا، بیش از ۳۰ هزار نفر از کارگزاران و کارکنان بازنشسته دولت در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور، خواستار پرداخت مبالغ مناسبتی و رفاهی مانند شاغلان دولت شدند.

در متن این نامه که در پلتفرم کارزار برای امضا همچنان در دسترس قرار دارد، آمده است:

باسمه تعالی

جناب آقای محمدرضا عارف

معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

ما جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران، با تکیه بر اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استناد به مفاد صریح قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات جاری، بدین‌وسیله اعتراض جدی خود را نسبت به‌عدم پرداخت کامل و منظم مزایای رفاهی مصرح در قانون اعلام می‌داریم.

بر اساس مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قوانین بالادستی و تبصره‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، دولت مکلف است به‌منظور حفظ شأن و منزلت کارکنان و بازنشستگان، نسبت به تأمین و پرداخت کمک‌های رفاهی، مانند بن کالا، کمک‌هزینه‌های معیشتی، بیمه تکمیلی و سایر مزایای غیرمستمر اقدام نماید.

با این حال، متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بی‌توجهی مستمر دولت به این حقوق قانونی و مسلم بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که نه‌تنها این مزایا پرداخت نمی‌شود، بلکه حتی در بودجه‌های سنواتی نیز مورد پیش‌بینی قرار نمی‌گیرد.

این در حالی است که طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم مردم است.

طبق اصل بیست‌ونهم قانون اساسی، تأمین اجتماعی، خدمات بازنشستگی، بیکاری و درمان از جمله حقوق همگانی مردم و از تکالیف دولت تلقی شده است.

طبق قانون الزام دولت به رعایت عدالت در پرداخت به بازنشستگان، هیچ تبعیضی نباید میان شاغلان و بازنشستگان در بهره‌مندی از حقوق و مزایای قانونی وجود داشته باشد.

ضمناً، همان‌گونه که مستحضرید، در پی ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۴، وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای رسمی به شماره ۳۷۵۰۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به تمامی دستگاه‌های اجرایی، خواستار اجرای کامل قانون بودجه و ارائه خدمات و امکانات رفاهی به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران همانند شاغلان همان دستگاه شد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این نامه تأکید کرده است: طبق مفاد بند ۱۰ ماده ۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.

اما آنچه مسلم است طی سال‌های گذشته نیز این بخشنامه هرساله ارسال می‌شد، ولی با توجه به نبود اعتبار، هیچ خدمات رفاهی یا پرداخت رفاهیات مناسبتی به بازنشستگان کشوری انجام نشده است.

اکنون نیز در آستانه اعیاد سعید قربان و غدیر، دستگاه‌ها مشغول پرداخت رفاهیات به کارکنان شاغل خود هستند و بازنشستگان مظلوم که همان کارمندان دیروز دولت بوده‌اند، از دریافت این رفاهیات محروم هستند.

بنابراین، خواهشمند است دستور فرمایید، در راستای تحقق عدالت اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای سطح رفاه بازنشستگان و موظفین، زمینه اجرای ماده مذکور به نحو شایسته فراهم شود.

در پایان ما به‌عنوان جمعی از بازنشستگان، ضمن تأکید بر رعایت حقوق قانونی خود، از حضرت‌عالی، به‌عنوان نماینده ارشد دولت محترم، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی و صندوق بازنشستگی کشوری و سایر نهادهای ذی‌ربط می‌خواهیم:

در اسرع وقت نسبت به تخصیص و پرداخت کامل رفاهیات بازنشستگان اقدام نمایند و گزارش شفافی از وضعیت اجرای مواد قانونی مربوط به رفاهیات بازنشستگان را به اطلاع عموم برسانند؛ و نیز از هرگونه تفسیر سلیقه‌ای یا تعلیق اجرای قوانین مصوب خودداری ورزند.

