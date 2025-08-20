واریز حقوق بازنشستگان لشکری/ یک میلیون تومان به حساب پشتیبان واریز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه ۲۹ مردادماه، حقوق بازنشستگان صندوق لشکری واریز شد. در عین حال، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای از واریز بخشی از حقوق این بازنشستگان به حساب پشتیبان بانک تجارت به روال ماه قبل خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«پیرو اطلاع رسانی‌های قبلی و به منظور مدیریت فرآیند پرداخت به موقع حقوق شما در شرایط بحران و جلوگیری از آسیب‌پذیری سایر خدمات سازمان در شرایط پیش گفته از تیر ماه سال جاری، حساب بانکی دوم در بانک تجارت برای شما افتتاح گردید و مبلغ ۱۰ میلیون ریال از حقوق خالص پرداختی تیر ماه ۱۴۰۴ به این حساب واریز شده است. لذا در صورتی که تاکنون نسبت به شخصی‌سازی حساب مذکور و دریافت کارت عابر بانک تجارت اقدام ننموده‌اید در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایید.

مراجعه به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی؛

تکمیل کاربرگهای افتتاح حساب بانکی توسط حقوق بگیر در شعبه بانک تجارت؛

ارائه شماره تلفن همراه به نام شخص حقوق بگیر بازنشسته یا وظیفه بگیر یا مستمری بگیر؛

ارائه درخواست بستن سایر حسابهای بانکی کوتاه مدت در بانک تجارت و انتقال موجودی آن‌ها به حساب جدید؛

شخصی‌سازی حساب و دریافت کارت عابر بانک تجارت و رمز موقت، کارت که پس از مراجعه شخص به دستگاه عابر بانک تجارت و تغییر دادن رمز، موقت برداشت یا انتقال به سایر حساب‌های شما در سیستم بانکی کشور امکان‌پذیر می‌باشد.

با عنایت به ضرورت آماده نگهداشتن زیر ساختهای بانکی با هدف پرداخت به موقع حقوق شما در شرایط خاص و اضطرار و پیشگیری از بروز اختلال در سایر خدمات سازمان در شرایط مذکور، همانند ماه گذشته مبلغ ۱۰ میلیون ریال از حقوق خالص پرداختی مرداد ماه ۱۴۰۴ شما عزیزان به این حساب واریز گردید و شماره حساب شما در بانک، تجارت در روی برگه حقوق مرداد ماه نمایش داده شده است و هر گونه ابهام احتمالی پس از مشاهده برگه حقوق ماه جاری رفع خواهد شد.»

انتهای پیام/