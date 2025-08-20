ریزش ساختمان در ولیعصر تهران/ کارگران جان سالم به در بردند
وقوع یک حادثه ریزش ساختمان مسکونی در مجاور محل گودبرداری شده در شهرک ولیعصر تهران تلفات جانی در پی نداشت.
به گزارش ایلنا، حادثه مربوط به ساختمانی قدیمی با کاربری تالار پذیرایی در مجاور یک زمین گودبرداری شده به عمق ۶ متر بود که در ساعت ۱۶:۲۳ بعدازظهر روز سه شنبه به یکباره بخشی از آن تخریب و در محل کار کارگران آوار میشود.
از قرار معلوم ساکنان ساختمان تالار متروکه در محل حضور نداشتند و کارگران محل گودبرداری شده از صدای ناشی از شکستن شیشهها و دیوارها متوجه خطر شده و با خارج کردن ماشین آلات بلافاصله محل کار خود را ترک میکنند.