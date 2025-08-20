ریزش ساختمان در ولیعصر تهران/ کارگران جان سالم به در بردند

به گزارش ایلنا، حادثه مربوط به ساختمانی قدیمی با کاربری تالار پذیرایی در مجاور یک زمین گودبرداری شده به عمق ۶ متر بود که در ساعت ۱۶:۲۳ بعدازظهر روز سه شنبه به یکباره بخشی از آن تخریب و در محل کار کارگران آوار می‌شود.

از قرار معلوم ساکنان ساختمان تالار متروکه در محل حضور نداشتند و کارگران محل گودبرداری شده از صدای ناشی از شکستن شیشه‌ها و دیوارها متوجه خطر شده و با خارج کردن ماشین آلات بلافاصله محل کار خود را ترک می‌کنند.

