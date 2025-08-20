به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در خصوص پرونده کارگران معدن طبس در پاسخ به سوال خبرنگاران اظهار کرد: در این پرونده پنج متهم در دادگاه بدوی محکوم شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شد و هر پنج متهم نیز از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

وی افزود: با این حال دادگاه در جریان رسیدگی، همکاری متهمان، جبران خسارت‌های وارده، پیش‌بینی اصلاح مرتکبان و همچنین فقدان سابقه کیفری آنان را مورد توجه قرار داد.

به گفته جهانگیر، متهمان اقداماتی از جمله ارتقای ایمنی معدن، رسیدگی به وضعیت خانواده متوفیان، پیگیری شرایط کارگران معدن و همچنین پرداخت کامل دیه از محل پوشش بیمه به خانواده‌ها را انجام دادند. علاوه بر این، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان نیز مازاد بر دیه به هر یک از خانواده‌های متوفیان پرداخت شد و برنامه‌های دیگری برای کاهش آلام این خانواده‌ها در دستور کار متهمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت دادگاه با لحاظ اقدامات اصلاحی، برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی اجرای حکم به مدت دو سال در نظر گرفت و حبس متهم پنجم نیز به مدت پنج سال به‌طور کامل معلق شد. این دادنامه با اعتراض مواجه شده و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که رأی نهایی آن به زودی صادر خواهد شد.

یکم مهر ماه سال گذشته (۱۴۰۳) در سانحه‌ی انفجار به علت نشت گاز در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال سنگ معدنجو۵۳ کارگر جان خودرا از دست داده و حدود ۱۴ کارگر نیز بر اثر استنشاقِ گازِ متان مصدوم شدند.

انتهای پیام/