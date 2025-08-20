مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:
تمدید فراخوان همکاری برای تدوین چشمانداز تأمین اجتماعی ۱۴۳۰
مرحله دوم فراخوان تدوین سند چشمانداز تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰ تا ۲۰ شهریور ماه تمدید شد.
به گزارش ایلنا، علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیر طرح تدوین سند چشمانداز تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰ با بیان اینکه براساس زمانبندی در نظر گرفته شده برای تدوین سند چشمانداز سازمان تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰، مقرر بود که مرحله دوم فراخوان در ۳۱ مرداد ماه به پایان برسد، گفت: از آنجاییکه سامانه دریافت نظرات کارشناسان به نحوی طراحی شده که تجزیه، تحلیل و بررسی اثرسنجی کیفی و کمی روندها، ابرروندها و پدیدههای نوظهور بر آینده سازمان تأمین اجتماعی در حوزههای اقتصادی، سرمایهگذاری، درمان، بیمهای و… نیازمند تمرکز و اختصاص زمان مناسب است؛ شماری از مشارکت کنندگان درخواست داشتند که بازه زمانی این دوره از فراخوان تمدید شود تا بتوانند نسبت به تکمیل، ویرایش و ارائه جامعتر نظرات خود اقدام کنند.
حیدری ادامه داد: پیرو درخواستهای صورت گرفته که از یک سو نشاندهنده حس مسئولیتپذیری داوطلبانه و دغدغهمندی مشارکتکنندگان است و از سوی دیگر با توجه به اینکه حسب رویکرد مدیریت عالی سازمان مبنی بر «هم اندیشی برای تحول آفرینی»، این فرآیند مشارکتجویانه و حس همآموزی و همآفرینی برای ساختن آینده سازمان تأمین اجتماعی یکی از ارزشمندترین سرمایهها برای سازمان است و باید از آن صیانت کرد، بر اساس تصمیم دبیرخانه طرح چشمانداز، مرحله دوم این همآفرینی و همبنیانگذاری تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: این مرحله از فراخوان به صورت ویژه برای جامعه مخاطبی در حدود ۳۰۰ نفر از مشارکتکنندگان منتخب از میان مشارکت کنندگان در دوره اول فراخوان برگزار میشود که پاسخهای آنان در دوره فراخوان قبلی، واجد رویکرد چشماندازی، افقگشایی و در راستای موضوع فراخوان بوده است.
حیدری ادامه داد: تا کنون بیش از ۱۷۰ نفر از مشارکت کنندگان در مرحله دوم همآفرینی نظرات خود را به صورت کامل بر روی سامانه بارگذاری و برای دبیرخانه ارسال کردند که البته با توجه به تمدید مهلت صورت گرفته این امکان برای ایشان نیز فراهم است که در صورت تمایل، نسبت به ویرایش احتمالی یا اصلاح و تکمیل نظرات خود در خصوص «کاربرگ تجزیه، تحلیل و اثرسنجی روندها، ابرروندها و پدیدههای نوظهور بر سازمان تأمین اجتماعی طی ۲۵ سال آینده» اقدام کنند.
وی در توضیح روند شکلگیری ایدهی طرح تدوین سند چشمانداز تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰ گفت: حسب تدابیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، طرح ۱۲ از مجموعه طرحهای تحولی سازمان تامین اجتماعی به این موضوع اختصاص یافت و ما در دبیرخانه طرح تدوین سند چشمانداز بنا داریم تا با جلب مشارکت ذیمدخلان (همکاران شاغل و بازنشسته سازمان)، ذیربطان (دستگاههای اجرایی ذیربط) و ذینفعان (شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی یعنی بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران) سازمان تأمین اجتماعی و نیز صاحبنظران، اندیشمندان و فعالان این حوزه، نسبت به همآفرینی چشمانداز تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰ برپایه همبنیانگذاری، همآموزی و هماندیشی اقدام کنیم.
مرحله دوم فرخوان طرح تدوین سند چشمانداز تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰ از ۱۱ مرداد آغاز شده و با تمدید مهلت صورت گرفته تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.