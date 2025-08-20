پای تعارض منافع در میان است؛
صحبتهای مدیرعامل تأمین اجتماعی درباره برداشت ۱۶۰۰ میلیارد از جیب بازنشستگان +ویدئو
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) از تعارض منافع برخی بازنشستگان مدیر سابق تامین اجتماعی خبر داد.
وی اظهار کرد: برخی از بازنشستگان سابقاً مدیر سازمان تامین اجتماعی که در این مجموعه پست داشتند، تنها در سه شرکت تأسیسشده توسط خود، هر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان را کاهش میدهند! پولی که باید صرف پرداخت حقوق و خدمات بازنشستگان میشد، به جیب برخی افراد خاص رفته است.
مدیرعامل تامین اجتماعی تاکید کرد: متاسفانه برخی از این مدیران که تعداد آنها به دو درصد بازنشستگان همکار در سازمان تامین اجتماعی هم نمیرسد، در زمان اشتغال خود این مجموعهها را به راه انداختند. یعنی فرد صبح برای افزایش منابع سازمان تلاش کرده و عصر در مجموعه خود برای کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده است؛ البته این به آن معنا نیست که ما به دنبال گرفتن پول ناحق از کارفرمایان به عنوان شریک اجتماعی خود باشیم، بلکه بحث بر سر درآمد به حق و قانونی تامین اجتماعی است!