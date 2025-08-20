اعتراض کارگران ارکان ثالث نفت به تغییرات پیشنهادی طرح ساماندهی

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از فعالان کارگری صنعت نفت در نامه‌ای به معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت خواستارِ اصلاح طرح پیشنهادی ساماندهی کارکنان دولت شدند.

در این نامه با اشاره به طرح سازمان با عنوان پیش‌نویس پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی آمده: اگرچه پیش‌نویس مذکور گامی در مسیر اصلاح فرآیند پرداخت‌ها محسوب می‌شود اما همچنان ساختار واسطه‌گری پیمانکاران تأمین نیرو را که هیچ نقشی جز واسطه‌گری ندارند حفظ کرده و حذف کامل این نقش را محقق نمی‌سازد.

گفتنی است، ظاهرا در طرح پیشنهادی، خبری از حذف پیمانکاران نیست و تأکید بر روی پرداخت مستقیم به کارگران است. پیشتر رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته بود: «در حوزه نیروهای شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمده‌ای از نگرانی این نیروها به‌عدم پرداخت‌های به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکت‌ها بخشی از حق‌الزحمه آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند برمی‌گردد که اولاً قانون کار، تکلیف آن‌ها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیروها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهادمان پرداخت به ذینفع نهایی است.»

متن این نامه به شرح زیر است:

انتهای پیام/