خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

گرفتاری بازنشستگان لشکری برای گرفتن کارت پشتیبان تجارت

گرفتاری بازنشستگان لشکری برای گرفتن کارت پشتیبان تجارت
کد خبر : 1675534
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان صندوق لشکری می‌گویند: مجبوریم برای گرفتنِ این کارتِ پشتیبان، در گرمای هوا چندین بار به بانک مراجعه کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق لشکری در تماس با «ایلنا» از مشکلاتی که برای دریافت کارت پشتیبان تجارت برای آن‌ها به وجود آمده خبر دادند و گفتند: بارها به بانک مراجعه کرده‌ایم اما مسئولان بانک کار ما را به روزهای بعد ارجاع می‌دهند و ما مجبوریم برای گرفتنِ این کارتِ پشتیبان، در گرمای هوا چندین بار به بانک مراجعه کنیم. 

بازنشستگان می‌گویند: بانک به آن‌ها گفته که این کارت به سرعت برایشان صادر نمی‌شود و هر زمان که پیامک برای آن‌ها آمد برای گرفتنِ کارت به بانک مراجعه کنند، که ممکن است این مدت حتی تا دو هفته هم زمان ببرد. 

گفتنی است؛ پیشتر و در پی مشکلاتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه برای دارندگان حساب بانک سپه ایجاد شده بود، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای از ایجاد حساب پشتیبان برای بازنشستگان این صندوق خبر داد و اعلام کرد که یک میلیون از حقوق تیرماه آن‌ها به حساب پشتیبان بانک تجارت واریز شده است. این صندوق از بازنشستنگان خواسته بود تا برای شخصی‌سازی حساب مذکور و دریافت کارت عابر بانک تجارت، به بانک مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور