به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت بازنشستگان صندوق هما پس از ادغام این صندوق با صندوق بازنشستگی کشوری، مناسب نیست. این بازنشستگان این روزها علاوه بر مشکلاتی در زمینه بیمه و درمان، دغدغه‌های دیگری نیز دارند که بیشتر ناشی از وضعیت خود شرکت هما است؛ اخیراً موضوع خصوصی‌سازی یکی از شرکت‌های پیرامونی آن (هواپیمایی چابهار) زخم‌های کهنه را تازه کرده است.

جلال هاشملو (رئیس کانون بازنشستگان کارکنان شرکت هما) در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: در سال ۱۴۰۱ به دلیل ضعف صندوق شرکت هما در جمع آوری حق بیمه شاغلان این شرکت و پرداخت مستمری بازنشستگان، این صندوق توسط دولت وقت به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد.

وی افزود: این انتقال با تمام دارایی‌ها، طلب‌ها و بدهی‌های صندوق همراه بود و صندوق کشوری را متعهد به انجام تعهدات پیشین صندوق بازنشستگی هما کرد. طبق ماده دوم اساسنامه صندوق بازنشستگان شرکت هما، پرداخت حقوق و رفاهیات، به عهده این صندوق گذاشته شده است. این صندوق باید بتواند با استفاده از سرمایه‌گذاری‌هایی که ظرف شصت سال گذشته شده است، منابعی بدست آورد که با آن مزایای بازنشستگان را برقرار کند. با این وجود، امروزه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌بینیم پرداخت کامل حقوق بازنشستگان این صندوق از بودجه عمومی دولت صورت می‌گیرد. این البته ظلمی به دولت هم هست.

هاشملو تاکید کرد: صندوق بازنشستگی هما دارای هفت شرکت مولد بود که بخشی از درآمد آن‌ها به‌عنوان منابع صندوق بازنشستگی هما استفاده می‌شد. شرکت هواپیمایی چابهار یکی از همین شرکت‌هاست که مانند هر هفت شرکت دیگر، صد در صد سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی هما هست؛ اما اکنون این شرکت با مجوزهای پروازی لازم و با سه فروند هواپیمای فعال و یک فروند هواپیمای درحال اضافه شدن، در حال از دست رفتن است. امید ما بازنشستگان هما این بود که با درآمد این شرکت، منابع رفاهی لازم برای بازنشستگان تامین شود اما به دلیل‌ عدم مدیریت مناسب در صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت چابهار پس از ادغام حتی یک ریال درآمد اضافی برای صندوق بازنشستگی به ارمغان نیاورده است.

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: ما بازنشستگان هما که از این موضوع ناراحت و معترض هستیم، به دنبال آن هستیم که با اصلاح ساختار این شرکت که تنها شرکت سودده صندوق بازنشستگی هما است، بتوانیم شرایط را بهبود بخشیده و مجموعه را برای سوددهی احیا کنیم. اما باتوجه به مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری و مشکلات و نگرش‌هایی که در این صندوق وجود دارد، تاکنون موفق به این کار نشده‌ایم.

رئیس کانون بازنشستگان شرکت هما تصریح کرد: این پرسش برای ما بازنشستگان هما مطرح است که چگونه شرکتی که سه هواپیمای فعال و یک هواپیمای در آستانه فعال شدن دارد و تقریبا با چهار فرورند خدمات ناوگانی ارائه می‌دهد، می‌تواند زیان‌ده باشد؟ درآمد این شرکت باید حداقل سالانه ۵۰ میلیارد تومان باشد اما اکنون زیان ده اعلام می‌شود که این موضوع چندان قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به این موضوع که «شاغلان شرکت هواپیمایی هما بالاترین میزان کسورات بازنشستگی را در سراسر کشور پرداخت می‌کنند و حق بهره‌مندی از حداقل رفاهیات آبرومندانه را دارند» گفت: ما هنوز حدود هزار نفر شاغل رسمی دیگر هم داریم که درحال پرداخت کسورات هستند. اکنون در زمان پیری انتظار داریم از وجوهی که سال‌ها در صندوق سرمایه‌گذاری کرده و سرمایه جوانی ما محسوب می‌شود، استفاده کنیم.

نباید به سرنوشت هواپیمایی آسمان و شرکت‌های تابعه صندوق کشوری دچار شویم

این فعال حقوق بازنشستگان هما خاطرنشان کرد: به علت ضعف مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، این صندوق پیش از فروردین ۱۴۰۴، امور اداره سهام این شرکت را به شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا واگذار کرد که خود این شرکت، از شرکت‌های تابعه صندوق کشوری است و تخصص آن سرمایه‌گذاری است، پس از چند ماه طبق دستور مدیرعامل صندوق، وکالت اداره سهام ابطال شده و از ذیل شرکت آتیه صبا خارج شد. این شرکت قبلا مدیریت شرکت هواپیمایی آسمان (دومین شرکت هواپیمایی کشور) را داشت که توسط آتیه صبا به وضعی دچار شد که امروز با ۲۸۰۰ پرسنل حقوق بگیر متخصص، تنها دو هواپیمای قابل پرواز دارد که این باعث شده شرکت یادشده حتی نتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند و در نتیجه سودی به صندوق کشوری نیز نمی‌دهند.

هاشملو تاکید کرد: ترس ما این است که همان بلایی که صندوق کشوری بر سر هواپیمایی آسمان آورد و آن را به جای ابزار ایجاد سود، به وسیله تولید زیان بدل کرد، بر سر هواپیمایی چابهار که بخشی از صندوق بازنشستگی هما بوده، بیاورند. در پایان تیرماه امسال، مدیریت صندوق بازنشستگی هما اطلاعیه‌ای در روزنامه اطلاعات صادر کرد که فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای واگذاری تمامی سهام شرکت هواپیمایی چابهار در آن قید شده بود. ما این اقدام را نمی‌پسندیم و به نظر می‌رسد این اقدام از سر خویشتن باز کردن این شرکت و دچار کردن آن به سرنوشت سایر شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در کشور است.

رئیس کانون بازنشستگان شرکت هما بیان کرد: ما نمی‌خواهیم شرکت هواپیمایی چابهار به ورشکستگی کشانده شود. این وضعیت بازنشستگان را مایوس خواهد کرد.در حال حاضر بر شرکت‌های ذیل هما چندان نظارتی وجود ندارد و ما خواستار ایجاد این نظارت از سوی ذی نفعان و افراد پیشکسوت عضو صندوق بازنشستگی هما هستیم. از این رو بازنشستگان هما با هرگونه واگذاری سهام به بخش خصوصی و سایر سرمایه‌گذاران و یا به سایر شرکت‌های تابعه ورشکسته مخالفیم و معتقدیم برای بهبود وضعیت شرکت هواپیمایی چابهار، از خود بازنشستگان باید استفاده شود.

او ادامه داد: ما قبلاً بارها تجربه خصوصی‌سازی توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وضوح دیده‌ایم و شاهد تغییر کاربری شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران بوده‌ایم. بازنشستگانی که سال‌ها چشم‌شان به منابع صندوق خودشان بوده، اکنون نباید مایوس شوند؛ آن‌ها به شدت با این واگذاری‌ها مخالف خواهند بود. در این راستا ما نامه‌هایی را به وزیر کار و برخی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری ارسال کرده‌ایم که البته هنوز توجهی به آن‌ها نشده است و پاسخی نگرفته‌ایم.

